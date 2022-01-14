Началась вакцинация подростков от COVID-19

14.01.2022 | 12:31

В стране стартовала вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса. Об этом заявили в Министерстве просвещения РФ.

«Сегодня началась вакцинация подростков против COVID-19», — приводит информацию URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Минпросвещения.

Детей будут прививать только с согласия родителей или их самих, если они старше 15 лет. Каких-либо ограничений для непривитых не планируется.

Вакцинировать подростков будут специальным препаратом «Спутник М», который создан на базе «Спутник V». В вакцине для лиц от 12 до 17 лет концентрация взрослого препарата снижена в пять раз.

«Подобрали дозу классического «Спутника V», которая будет эффективна и безопасна для детского населения», — заявил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Прививка от коронавирусной инфекции в конце декабря 2021 года была включена в национальный календарь прививок, в том числе для подростков от 12 лет. Обновленную версию документа представил Минздрав РФ. Приказ размещен на официальном портале правовой информации.