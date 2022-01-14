Общество

Началась вакцинация подростков от COVID-19

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В стране стартовала вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса. Об этом заявили в Министерстве просвещения РФ.

«Сегодня началась вакцинация подростков против COVID-19», — приводит информацию URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Минпросвещения.

Детей будут прививать только с согласия родителей или их самих, если они старше 15 лет. Каких-либо ограничений для непривитых не планируется.

Вакцинировать подростков будут специальным препаратом «Спутник М», который создан на базе «Спутник V». В вакцине для лиц от 12 до 17 лет концентрация взрослого препарата снижена в пять раз.

«Подобрали дозу классического «Спутника V», которая будет эффективна и безопасна для детского населения», — заявил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Прививка от коронавирусной инфекции в конце декабря 2021 года была включена в национальный календарь прививок, в том числе для подростков от 12 лет. Обновленную версию документа представил Минздрав РФ. Приказ размещен на официальном портале правовой информации.

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Источник — ura.news
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Каких-либо ограничений для непривитых не планируется.
penzainform.ru писал(a):
Каких-либо ограничений для непривитых не планируется.
с этого и стоило начать, значит можно забить смело болт

Гость||

И чё будет,если?

Гость||

Попадёшь в список экстремистов-террористов, со всеми вытекающими.

Гость||

Гинцбург обещает что всё будет ха-ра-шо!

Гость||

«Детей надо оставить в покое. Да, дети болеют и умирают. Но таких детей, которые умирают, вообще нельзя вакцинировать ничем и ни от чего. Это дети с тяжелой "хроникой", с нарушенным здоровьем. Таких детей надо беречь и лечить правильно», — подчеркнул научный руководители ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев

Гость||

Сейчас начнется скуление-не трогайте наших деток,конституционные права нарушают и бла бла.смешно было читать истерику мамаши о том что детей снег заставили чистить-это же кошмар их дитятко поработать заставили.представляю этих детей в вашей старости-шарахнит инсульт или еще чего они вас минимум в дом престарелых сдадут.

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