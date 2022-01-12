Общество

«Новикомбанк» поддержал курс Юнармии на цифровизацию

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«Новикомбанк» выступил партнером проекта цифровизации Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Самая массовая молодежная организация страны использует передовой опыт высоких технологий при усовершенствовании сайта и разработке современного и удобного мобильного приложения.

Проект решит глобальные для Юнармии задачи, целью которых станет перевод в «цифру» управления всеми проектами, методических пособий, расписаний, уведомлений, напоминаний и даже межведомственной переписки. При этом процесс цифровизации впервые в истории молодежной организации позволит реализовать и многие другие функции.

Соглашение о сотрудничестве между «Новикомбанком» и Юнармией было подписано в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» для развития взаимоотношений на федеральном уровне.

До этого, в октябре 2020 года, «Новикомбанк» и воронежское отделение Союза машиностроителей России заключили соглашение о сотрудничестве с региональным штабом Юнармии в Воронеже. Результатом такого взаимодействия стала поддержка банком мероприятий юнармейцев, приуроченных ко Дню Победы, соревнований «Юнармейская броня», проекта «Встреча с Героем», предоставление обучающих материалов и средств индивидуальной защиты юным патриотам.

«Новикомбанк» как опорный банк российской промышленности и инноваций придает большое значение цифровизации и автоматизации административных и управленческих процессов. Мы рады помочь юнармейцам усовершенствовать работу современными методами, выступив спонсором такой инициативы», - прокомментировала старший вице-президент «Новикомбанка» Ольга Карасева.

«Юнармейцев по всей стране уже более миллиона человек. Мы чувствуем перед ними большую ответственность, чтобы соответствовать духу времени. Веб-технологии, разработки мобильных платформ не стоят на месте, и все самое лучшее в скором времени будет доступно участникам движения.

Для нас по-настоящему важно, что Юнармию поддерживает такая стабильная и надежная организация как «Новикомбанк». Это хороший пример социальной ответственности, готовности помогать не только финансово, но и делиться опытом, участвовать в программах для молодежи. Наше сотрудничество проверено временем», - подчеркнул начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия», олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Министерства обороны РФ и при поддержке Президента России. На сегодняшний день в его рядах более миллиона участников, смелых, отважных, инициативных ребят из всех регионов страны.

Основной задачей добровольного движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи. Вступить в Юнармию может любой желающий с 8 до 18 лет.

АО «АКБ «Новикомбанк» основано 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.

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