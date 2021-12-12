Итоги недели: строительство цирка, иск против QR-кодов, гололед

12.12.2021 | 20:15

Сетевое издание «ПензаИнформ» по традиции подготовило для читателей дайджест важных новостей уходящей недели.

Первый сюжет - строительстве цирка. Его вновь приостановили.

Чиновники готовятся к процедуре выбора нового подрядчика, сейчас разрабатывается заявка на размещение госзаказа. После проведения аукциона работы на объекте возобновятся.

Назван новый срок сдачи учреждения - четвертый квартал 2022 года. Станет ли он окончательным, покажет время.

Строительство цирка в Пензе длится уже 8 лет, и сроки его завершения смещались регулярно.

Второй самой обсуждаемой новостью стал коллективный иск пензенцев против QR-кодов.

Его в областной суд подала жительница Пензы. Первоначально женщину поддержали 77 человек, затем к заявлению присоединились другие желающие.

Жителей области не устраивает, что с 8 ноября допуск в учреждения и организации осуществляется только по коду или медотводу.

Иск планируют рассмотреть 15 декабря.

Третий сюжет - о гололеде.

Погодные условия не располагают к прогулкам. Пензенцы падают и получают травмы на обледеневших тротуарах. Ежедневно к врачам обращаются десятки горожан, многих госпитализируют.

Чиновники признали, что некоторые управляйки не справляются с гололедом. К ним применят штрафные санкции.