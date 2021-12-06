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Общество

Кузнецкие патриоты выступят на всероссийских соревнованиях

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Они доказали, что достойны называться лучшими. 14 военно-патриотических клубов со всего региона приняли участие в конкурсе. Представителей объединений, которые вошли в тройку лидеров, пригласили на торжественное награждение в Дом Молодежи. Сильнейшей была признана команда из Кузнецка.

«Патриотическое воспитание в нашей стране сейчас на высоком уровне. Хочется, чтобы все дети приобщились к этому. Патриотическое воспитание в любой стране - это дети вырастают уже готовые защищать свою Родину», - отметил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Дмитрий Глухов в военно-патриотическом клубе состоит уже несколько лет. Пока еще награды такого уровня вместе с командой не получал, но уверен, что победа абсолютно заслуженная.

«Мы участвовали в различных конкурсах. У меня есть небольшой значок - это за пост № 1, Вахта Памяти, перед 9 Мая мы стояли. Ежегодно мы участвуем в различных соревнованиях», - сообщил боец военно-патриотического клуба Дмитрий Глухов.

Второе и третье места достались объединениям из Чемодановки и Бессоновки. Также специальные призы от оргкомитета получили бойцы, которые отличились в этом году. Но главное, для чего собрались ребята, - это диалог с ветераном боевых действий Игорем Чмуровым.

«Который выйдет с нами на связь из Москвы. В формате живого диалога ребята из районов Пензенской области и из Пензы смогут задать ему интересующие их вопросы и получить ответы непосредственно от участника афганских событий. Игорь Владимирович Чмуров известен тем, что в 20 лет он получил почетное звание «Герой Советского Союза», - подчеркнула специалист по работе с молодежью ГАУ ПО ММЦ Татьяна Сидорова.

Клуб из Кузнецка теперь будет представлять регион на всероссийских соревнованиях, итоги которых станут известны уже в ближайшее время.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Они все в МГЕРе состоят?

Гость||

патриотизм последнее прибежище негодяя как сказал один известный человек

Гость||

кто все эти люди?

Гость||

Наши патриоты самые патриотичные патриоты в мире! В окружении врагов к сияющим вершинам!

Имя: Гость
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