Более 16 500 пензенских детей отдохнули в лагерях

20.09.2021 | 20:13

Без эксцессов. В городской администрации подвели итоги летней оздоровительной кампании 2021-го. Более 16 500 детей отдохнули в лагерях: пришкольных, пригородных и возле моря. Туда уехать юные пензенцы имели возможность с июня.

«У нас работали лагерь «Юность», «Строитель», «Белка», «Солнечная долина», «Сосновый бор» и «Заря». Продолжительность смен в этом году составила 14 дней, и практически все лагеря работали по пять смен», - сообщил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

А около 200 подростков были трудоустроены на неполный день. Дети старше 14 лет за месяц зарабатывали примерно 9 000 рублей. Кроме того, этим летом помогли и родителям: 3 000 семей воспользовались кешбэком - им вернули деньги за путевки в детские лагеря.

«Несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусом, удалось вернуться практически на показатели допандемийные. В целом работа была организована на высоком уровне. Тем не менее у нас всегда есть место для совершенствования», - отметил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Лучшие сотрудники лагерей и организаторы летней оздоровительной кампании были отмечены благодарственными письмами.