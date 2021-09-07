Общество

В Мокшанском районе ввели в эксплуатацию газопровод

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В вторник, 7 сентября, в Пензенской области ввели в эксплуатацию газопровод к птицеводческому комплексу в селе Потьма Мокшанского района.

Объект позволяет переподключить существующие газовые сети. Это повысит надежность газоснабжения и создаст условия для увеличения производственных мощностей предприятия.

В мероприятии приняли участие врио губернатора Олег Мельниченко и заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский.

Газопровод длиной около 19 км построен в рамках реализации на территории региона программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы.

«Уверенно следуя курсом социальной газификации, мы уделяем пристальное внимание и объектам, которые оказывают прямой эффект на повышение производственного потенциала в различных секторах экономики страны. Именно такой проект завершен в Пензенской области: он позволит увеличить мощность птицеводческого комплекса, тем самым повысив и агропромышленные возможности региона», - отметил Юрий Пахомовский.

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