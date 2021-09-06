Сетевое издание|18+|Понедельник|6 сен 2021|15:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенцам рассказали, кто родился в перинатальном центре в августе

Печать

В августе в Пензенском перинатальном центре родились 245 малышей - 132 мальчика и 113 девочек. 23 ребенка появились на свет благодаря процедуре ЭКО.

Об этом сообщается на странице Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко в Instagram.

100 малышей стали первенцами у своих родителей, 97 - вторыми детьми в семье.

30 младенцев дали право семье называться многодетной - они оказались третьими.

12 детей - четвертые в семье, 3 - пятые, 1 малыш - шестой и 2 новорожденных - седьмые.

Хотя мальчиков, как и в предыдущие месяцы, появилось на свет больше, чем девочек, самым маленьким и самым большим новорожденным августа 2021 года стали девочки. Вес одной составил 990 г, а другой - 4 990 г.

Сотрудники перинатального центра поздравляют родителей малышей и желают их мамам еще не раз побывать в учреждении родовспоможения.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Заголовок - огонь.

Гость||

Только мальчики и девочки родились???? А остальные КТО?

Гость||

Гость писал(a):

А остальные КТО?
ЭКОшечки...

Гость||

Хорошо, что неопределившихся нет

Гость||

Нам это зачем знать?

Гость||

а буртасихи больше сами не вывозят залетать? или у буртасов шишки опали?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте