Пензенцам рассказали, кто родился в перинатальном центре в августе

В августе в Пензенском перинатальном центре родились 245 малышей - 132 мальчика и 113 девочек. 23 ребенка появились на свет благодаря процедуре ЭКО.
Об этом сообщается на странице Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко в Instagram.
100 малышей стали первенцами у своих родителей, 97 - вторыми детьми в семье.
30 младенцев дали право семье называться многодетной - они оказались третьими.
12 детей - четвертые в семье, 3 - пятые, 1 малыш - шестой и 2 новорожденных - седьмые.
Хотя мальчиков, как и в предыдущие месяцы, появилось на свет больше, чем девочек, самым маленьким и самым большим новорожденным августа 2021 года стали девочки. Вес одной составил 990 г, а другой - 4 990 г.
Сотрудники перинатального центра поздравляют родителей малышей и желают их мамам еще не раз побывать в учреждении родовспоможения.
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