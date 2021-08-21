Пензенские врачи провели сложнейшую операцию на мозге

21.08.2021 | 10:11

В Пензенской области нейрохирурги областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко во время сложнейшей операции по удалению опухоли глубинных отделов головного мозга впервые применили интраоперационный нейрофизиологический мониторинг - непрерывное наблюдение за состоянием структур нервной системы для обнаружения опасных отклонений.

Операцию провели заведующий нейрохирургическим отделением Роман Рыбас, нейрохирург Руслан Власов и анестезиолог Святослав Белов. Пациент находился в положении сидя.

«Нейрофизиологический мониторинг помогает определить безопасный объем удаления пораженной ткани, не вызывая при этом нового, дополнительного неврологического дефицита», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

До недавнего времени метод применялся только при проведении редких и сложных операций. На сегодняшний день интраоперационный контроль целостности нервных проводящих путей все шире внедрятся в ежедневную практику. Технологии интраоперационного нейрофизиологического мониторинга включены в мировые стандарты проведения оперативных вмешательств на нервных структурах.

«Нейрофизиологический мониторинг снижает частоту послеоперационных осложнений и сокращает срок реабилитации пациента после операции»,- прокомментировал Роман Рыбас.