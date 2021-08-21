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Общество

Пензенские врачи провели сложнейшую операцию на мозге

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В Пензенской области нейрохирурги областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко во время сложнейшей операции по удалению опухоли глубинных отделов головного мозга впервые применили интраоперационный нейрофизиологический мониторинг - непрерывное наблюдение за состоянием структур нервной системы для обнаружения опасных отклонений.

Операцию провели заведующий нейрохирургическим отделением Роман Рыбас, нейрохирург Руслан Власов и анестезиолог Святослав Белов. Пациент находился в положении сидя.

«Нейрофизиологический мониторинг помогает определить безопасный объем удаления пораженной ткани, не вызывая при этом нового, дополнительного неврологического дефицита», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

До недавнего времени метод применялся только при проведении редких и сложных операций. На сегодняшний день интраоперационный контроль целостности нервных проводящих путей все шире внедрятся в ежедневную практику. Технологии интраоперационного нейрофизиологического мониторинга включены в мировые стандарты проведения оперативных вмешательств на нервных структурах.

«Нейрофизиологический мониторинг снижает частоту послеоперационных осложнений и сокращает срок реабилитации пациента после операции»,- прокомментировал Роман Рыбас.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Ужас какой-в мозгах копаться, в самой глубине, беднвй пациент!

Гость||

Здоровья пациенту!

Гость||

Рыбам делал мне операцию,спас мне жизнь,профессионал своего дела,дай бог ему здоровья, спасибо большое Доктор

Гость||

Тут половине губернии нужно операцию на мозге делать.

Гость||

Есть же врачи от Бога!Спасибо им за их труд,за то,что они делают во благо жизни больного человека.Хочется верить.что таких врачей все же больше.Пациенту выздоровления.Пусть у него все будет хорошо!

Гость||

Вот кому надо платить большую зарплату,а не футболистам ,артистам и всяким дармоедам

Гость||

11.44.

А им разве не платят?

И это их призвание-спасать людей!

Каждому своё: одному-учительсвовать, другому-землю пахать,третьнму-закон охранять,врачам-оперироаать,лечить.

Как и должно быть,у нас зачастую преподносят,как некий подвиг.

И кто из нас не сталкивался с откровенными стяжателями,неумехами и хамами?

Здоровья всем!

Гость||

Гость писал(a):

И это их призвание-спасать людей!
а твое какое призвание? на форуме глупости в обертке авторитетного мнения писать?

Гость||

11:31 Твоя правда, земляк)).

А Рыбас - молодец. Приходилось общаться, дочь мою оперировал.

Всем - здоровья.

Гость||

Дааа, но лучше не болеть и врачам в лапы не попадать, не хорошим, не плохим, аминь...

Имя: Гость
Комментарий:

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