Сетевое издание|18+|Понедельник|21 июн 2021|12:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+32oC
+33oC
Завтра | Облачно |

Общество

МУПы в Пензенском районе незаконно пользовались недрами

Печать

В Пензенском районе выявлены нарушения законодательства о пользовании недрами. Их обнаружили при проверке сотрудники местной прокуратуры.

«Установлено, что добыча подземных пресных вод организациями коммунального комплекса из артезианских скважин и каптажей на территории р. п. Золотаревка, Леонидовского, Кондольского и Ермоловского сельсоветов осуществлялась без соответствующих лицензий на пользование недрами», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Поскольку сложившаяся ситуация грозила загрязнением воды и истощением недр, в суд были направлены иски к трем организациям: МУП «Прогресс», МУП «Кондольское МПО ЖКХ» и ММУП «ЖКХ Леонидовка». Предприятия обязали получить лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод при эксплуатации объектов водоснабжения, закрепленных на праве хозяйственного ведения и расположенных на территории соответствующих сельсоветов.

«Исполнение судебных решений поставлено на контроль прокуратуры района», - подчеркнула Светлана Артамонова.

0
0
0
0
 
Гость||

Жуть при таких завышенных ценах на коммуналку ,ещё и тащили . Конечно им хапать с нас все время будет мало ,так и будут расти баснословно . Ироды и так завышено так и ещё повышать будут . никакой обоснованности тарифов . Будет поглощение нашей области всех выгонят ,таких хапуг никто терпеть не будет ,везде свои есть .

Гость||

Лучше бы в самой Пензе МУПы проверили. И куда они девают деньги, регулярно собираемые с населения на капремонты.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте