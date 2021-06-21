МУПы в Пензенском районе незаконно пользовались недрами

21.06.2021 | 10:46

В Пензенском районе выявлены нарушения законодательства о пользовании недрами. Их обнаружили при проверке сотрудники местной прокуратуры.

«Установлено, что добыча подземных пресных вод организациями коммунального комплекса из артезианских скважин и каптажей на территории р. п. Золотаревка, Леонидовского, Кондольского и Ермоловского сельсоветов осуществлялась без соответствующих лицензий на пользование недрами», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Поскольку сложившаяся ситуация грозила загрязнением воды и истощением недр, в суд были направлены иски к трем организациям: МУП «Прогресс», МУП «Кондольское МПО ЖКХ» и ММУП «ЖКХ Леонидовка». Предприятия обязали получить лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод при эксплуатации объектов водоснабжения, закрепленных на праве хозяйственного ведения и расположенных на территории соответствующих сельсоветов.

«Исполнение судебных решений поставлено на контроль прокуратуры района», - подчеркнула Светлана Артамонова.