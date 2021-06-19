Пострадавшая в ДТП семья кузнечан поблагодарила рязанских врачей

19.06.2021 | 12:32

Семья Ивановых из Кузнецка опубликовала на странице группы «Новости Рязани» в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором выражает благодарность медикам Рязанской областной клинической больницы.

«Спасибо огромное за ваш большой труд, терпение и профессионализм! Без вас не было бы нас! Здоровья вам и вашим близким!» - говорится в посте.

По словам автора, попавшие в ДТП кузнечане находились в больнице с 16 мая по 17 июня, перенесли реанимацию, несколько операций, курс лечения и восстановления.

Ряд комментаторов высказал негативные отзывы о работе Рязанской ОКБ и пациентах, оставивших благодарственную запись. Однако за медработников и кузнечан вступились оппоненты.

«Вот чувствуется менталитет человека из другого региона. Наши с вами соотечественники сейчас бы накатали жалобу на 5 листов. А тут люди врачей благодарят. Представьте, но так тоже можно!» - написал один из участников обсуждения.

«Лично знаю этих людей. Помогала им, т. к. была свидетелем аварии. Глупости не пишите!» - поддержала его другая пользовательница Сети.

«Люди все разные. По лечебным учреждениям и мнения тоже разные. Кому-то оказали услуги по лечению хорошо, а кому-то - «никуда и на бок». Так что никогда не надо гнать волну по обслуживанию», - подвел итог еще один участник дискуссии.