Нарушителю из Сердобска помешали убить кабана

19.05.2021 | 16:41

В Пензенской области задержали браконьера, планировавшего добыть кабана. Факт нарушения лесного законодательства выявили в охотничьих угодьях на границе Сердобского и Бековского районов.

Во вторник, 18 мая, сотрудники минлесхоза во время патрулирования заметили подкормочную площадку и приготовленный поблизости лабаз. Вскоре обнаружился и тот, кто их обустроил.

Выяснилось, что браконьер - житель Сердобска. Вооружившись полуавтоматическим охотничьим карабином «Тигр», он ожидал кабана, планируя добыть животное, когда сезон закрыт.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза.