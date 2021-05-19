Общество

Нарушителю из Сердобска помешали убить кабана

Печать

В Пензенской области задержали браконьера, планировавшего добыть кабана. Факт нарушения лесного законодательства выявили в охотничьих угодьях на границе Сердобского и Бековского районов.

Во вторник, 18 мая, сотрудники минлесхоза во время патрулирования заметили подкормочную площадку и приготовленный поблизости лабаз. Вскоре обнаружился и тот, кто их обустроил.

Выяснилось, что браконьер - житель Сердобска. Вооружившись полуавтоматическим охотничьим карабином «Тигр», он ожидал кабана, планируя добыть животное, когда сезон закрыт.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минлесхоза.

Источник — фото 2 minleshoz.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ему грозит лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет
Рассмешили! У него и так не было права осуществлять охоту в данный период.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ему грозит лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет
Гость писал(a):
Рассмешили!
Согласен. Надо штраф впендюрить на 300 тысяч рублей. Высокие штрафы и работающий принцип неотвратимости наказания творят чудеса.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте