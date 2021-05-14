Общество

«Пензенское управление строительства» готово осваивать площадку ТОСЭР

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Производственное объединение «Пензенское управление строительства», входящее в состав строительного холдинга «Термодом», ждет новый серьезный этап развития, который может значительно изменить стандарты качества жилищного строительства.

Об этом в четверг, 13 мая, на встрече с почетными гражданами города Заречного рассказал генеральный директор производственного объединения Ренат Ибрагимов.

«Мы стали резидентами ТОСЭР и планируем выпускать новые современные строительные материалы. Это будет абсолютно иное производство, которое изменит стандарты качества строительства жилья. Мы уже вложили немало средств в оборудование, которое будем применять на территории опережающего социально-экономического развития, чтобы как можно быстрее зайти на площадку и начать выпуск продукции», - подчеркнул Ренат Ибрагимов.

На встрече он ответил на все вопросы, волнующие общественников Заречного.

«Мы довольны, понравилось все, мы получили исчерпывающую информацию о том, как развивается наш город», - отметил почетный гражданин Заречного Александр Легошин.

«Есть понимание, что продукция этого предприятия будет востребована, а значит, будет пополняться и бюджет Заречного. А главное - здесь создаются новые рабочие места», - рассказал глава Заречного Олег Климанов.

Производственное объединение «Пензенское управление строительства» является одним из резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Заречный. На новой площадке будет освоено новое производство железобетонных изделий, а также других современных материалов, необходимых для возведения жилых домов любой этажности.

Стоит отметить, что Пензенское управление строительства и сегодня модернизируется. Узнать подробности о производстве можно на сайте pus.sx.

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