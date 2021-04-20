Общество

Стал известен доход главы Пензы за 2020 год

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На официальном сайте Пензенской городской думы обнародовали сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера главы Пензы Владимира Мутовкина за 2020 год.

Он указал в декларации сумму 3 млн 579 тыс. 544 рубля. Для сравнения: в 2019 году его доход составил 2 млн 498 тыс. 871 рубль, в 2018-м - 949 тыс. 39 рублей 78 копеек.

Глава областного центра владеет ¼ квартиры (66,9 кв. м), гаражом (27 кв. м), тремя земельными участками (общей площадью 3 567 кв. м), двумя домами (67,4 и 43,6 кв. м), а также автомобилями Chevrolet и Kia Sorento.

Его супруга получила 600 тыс. 852 руб. (в 2019-м - 529 тыс. 87 рублей). Она владеет ¼ той же квартиры, что и Владимир Мутовкин.

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Гость||

Не хило. Год прошел, доход вырос на 1 млн. с лишним. Многие ли могут этим похвастаться?

Гость||

ДОХОДЫ НУЖНО ОЗВУЧИВАТЬ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ...

Гость||

Брехня. Белозерцев за 2019 год показал доход в 5 миллионов. А нашли гораздо больше.

Гость||

За что такая зарплата? Какая полезная деятельность велась и какие результаты достигнуты?

Гость||

Ну это понятно что копни чуть глубже, там клад найдешь...

Гость||

А этому мы за что платим?

Гость||

За какие заслуги, за какие успехи в развитии Пензенской области так оплачивается труд таких глав, спикеров, депутатов, которые палец о палец не ударили, чтобы жители области жили лучше?

Гость||

такой же "нищий" как белозерцев

Гость||

Сидит себе тихо мирно, ни где его нет. А зарплата растёт каждый раз по миллиону.. И это то что не смог спрятать.. Вот такие спинагрвзы и говорят потом, что зарплата выросла и в Пензе она составляет минимум 40.000р. Теперь верю... Средняя температура и зарплата 40.000р. Пора уже коммуналку повышать, и бензин.

Гость||

Ну хрен ли за такие деньги штаны не просиживать и делать умное личико

Имя: Гость
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