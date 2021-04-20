Стал известен доход главы Пензы за 2020 год

20.04.2021 | 14:41

На официальном сайте Пензенской городской думы обнародовали сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера главы Пензы Владимира Мутовкина за 2020 год.

Он указал в декларации сумму 3 млн 579 тыс. 544 рубля. Для сравнения: в 2019 году его доход составил 2 млн 498 тыс. 871 рубль, в 2018-м - 949 тыс. 39 рублей 78 копеек.

Глава областного центра владеет ¼ квартиры (66,9 кв. м), гаражом (27 кв. м), тремя земельными участками (общей площадью 3 567 кв. м), двумя домами (67,4 и 43,6 кв. м), а также автомобилями Chevrolet и Kia Sorento.

Его супруга получила 600 тыс. 852 руб. (в 2019-м - 529 тыс. 87 рублей). Она владеет ¼ той же квартиры, что и Владимир Мутовкин.