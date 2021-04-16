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Общество

Горводоканал асфальтирует места разрытий на улицах

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ООО «Горводоканал» приступило к асфальтированию участков улиц, где осенью и зимой проводились аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения и водоотведения.

На улицах города уже действует специализированная дорожная техника.

В настоящее время работы ведутся на Окружной улице. Именно этот объект был выбран в числе первых, поскольку причинял массу неудобств автомобилистам.

Уже заасфальтированы участки на улице 40 лет Октября и проспекте Строителей. Всего в перечне объектов, благоустройство которых будет восстановлено, значится более 200 адресов, утвержден график производства работ.

Завершить ремонт планируется до 1 мая.

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