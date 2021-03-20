Общество

В Пензе почтили память деятеля культуры Г. В. Мясникова

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В день рождения Георга Мясникова в Музее одной картины встретились несколько поколений - те, кто хочет знать, и те, кто должен передать знания о выдающемся советском партийном и общественном деятеле. Именно его усилиями было создано это уникальное учреждение культуры. И не только оно.

«Знаменитый День поэзии в «Тарханах» - это его инициатива. Сейчас это одно из важнейших культурных событий не только нашего региона, но и страны в целом. Единственный в мире Музей одной картины, музей Ульяновых, музей народного творчества, музей Мейерхольда...» - перечислил заместитель председатель правительства Пензенской области Олег Ягов.

Всего в Пензенской области при непосредственном участии Георга Мясникова, когда он занимал пост второго секретаря обкома КПСС, было создано или реконструировано около 40 учреждений культуры.

«Когда выставка - это свалка, нет возможности сесть и спокойно всмотреться. Да! Еще и сопровождение - музыкальное и рассказывающее! Надо думать, искать. Может, это новое слово в пропаганде искусства.

23 ноября. Мучаюсь над идеей открытия в Пензе выставки одной картины. Попробуем посмотреть под эту затею дом почтмейстера около памятника Первопоселенцу», - зачитали цитаты из книги-дневника Георга Мясникова артисты драматического театра.

Запись его настоящего голоса была сделана, когда на открытие Музея одной картины приехали журналисты ведущих газет страны.

«Общественности Пензы, работникам культуры удалось сказать свое слово в организации музейного дела в стране. Я хотел бы с этим событием, с этим большим праздником сердечно поздравить всех присутствующих и неприсутствующих пензенцев», - прозвучало обращение Георга Васильевича.

В ближайшее время имя Г. В. Мясникова будет присвоено пензенской средней школе № 58. С этой инициативой выступило само учебное заведение, которое захотело таким образом увековечить и почтить память выдающегося деятеля культуры.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Огромное спасибо за город ,Георг Васильевич , который ныне усилиями нынешних чиновников мы потеряли.

Мотовилов (гость)||

Гость писал(a):

Огромное спасибо за город ,Георг Васильевич , который ныне усилиями нынешних чиновников мы потеряли.
Он усиленно терялся ещё при самом Мясникове. Его сподвижник-волонтёр Яков Слицан лишь горестно сморкался, когда его спрашивали о причине сноса памятников архитектуры Пензы.

Гость||

Мотовилов (гость) писал(a):

Он усиленно терялся ещё при самом Мясникове. Его сподвижник-волонтёр Яков Слицан лишь горестно сморкался, когда его спрашивали о причине сноса памятников архитектуры Пензы.
Может хватит бредить не товарищ бегунок и шарлатан.

Гость||

В сети кстати доступны мемуары Георга Мясникова. Очень интересно почитать и узнать о тогдашнем житие бытие в СССР. Далеко не все так красиво было, как в фильмах и в представлениях некоторых.

Мотовилов (гость)||

Гость писал(a):

В сети кстати доступны мемуары Георга Мясникова. Очень интересно почитать и узнать о тогдашнем житие бытие в СССР. Далеко не все так красиво было, как в фильмах и в представлениях некоторых.
Был шокирован его переживаниями предстоящего ему пенсионного быта. Писал, что не знает, на что питаться, что на пенсию в Пензе не проживёт как "падший" Ерзунов.

Гость||

Гость писал(a):

Мотовилов (гость) писал(a):
Он усиленно терялся ещё при самом Мясникове. Его сподвижник-волонтёр Яков Слицан лишь горестно сморкался, когда его спрашивали о причине сноса памятников архитектуры Пензы.
Может хватит бредить не товарищ бегунок и шарлатан.
Он при мне сморкался. Я работал в музее народного творчества, а Яков созывал сотрудников на свои планёрки на втором этаже музея.

Гость||

Георг Мясников не одобрил бы того что сделали с парком Белинского.

Д-р Шаффхаузен||

Мотя животное, никчемное и паразитирующее. Гнойник на теле общества, паразит гнездовой.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

когда он занимал пост второго секретаря обкома КПСС, было создано или реконструировано около 40
А когда человек не работает 2-м секретарём, не приставлен к административным ресурсам, кормушкам, не отмывает гранты, а всё делает за свой счёт, в кредит, себе в убыток - об этих людях когда-нибудь, кто-нибудь вспоминает?

Имя: Гость
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