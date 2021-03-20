В Пензе почтили память деятеля культуры Г. В. Мясникова

20.03.2021 | 16:00

В день рождения Георга Мясникова в Музее одной картины встретились несколько поколений - те, кто хочет знать, и те, кто должен передать знания о выдающемся советском партийном и общественном деятеле. Именно его усилиями было создано это уникальное учреждение культуры. И не только оно.

«Знаменитый День поэзии в «Тарханах» - это его инициатива. Сейчас это одно из важнейших культурных событий не только нашего региона, но и страны в целом. Единственный в мире Музей одной картины, музей Ульяновых, музей народного творчества, музей Мейерхольда...» - перечислил заместитель председатель правительства Пензенской области Олег Ягов.

Всего в Пензенской области при непосредственном участии Георга Мясникова, когда он занимал пост второго секретаря обкома КПСС, было создано или реконструировано около 40 учреждений культуры.

«Когда выставка - это свалка, нет возможности сесть и спокойно всмотреться. Да! Еще и сопровождение - музыкальное и рассказывающее! Надо думать, искать. Может, это новое слово в пропаганде искусства.

23 ноября. Мучаюсь над идеей открытия в Пензе выставки одной картины. Попробуем посмотреть под эту затею дом почтмейстера около памятника Первопоселенцу», - зачитали цитаты из книги-дневника Георга Мясникова артисты драматического театра.

Запись его настоящего голоса была сделана, когда на открытие Музея одной картины приехали журналисты ведущих газет страны.

«Общественности Пензы, работникам культуры удалось сказать свое слово в организации музейного дела в стране. Я хотел бы с этим событием, с этим большим праздником сердечно поздравить всех присутствующих и неприсутствующих пензенцев», - прозвучало обращение Георга Васильевича.

В ближайшее время имя Г. В. Мясникова будет присвоено пензенской средней школе № 58. С этой инициативой выступило само учебное заведение, которое захотело таким образом увековечить и почтить память выдающегося деятеля культуры.