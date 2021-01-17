Более 500 студентов выйдут на улицы Пензы с лопатами

17.01.2021 | 10:21

В воскресенье, 17 января, в Пензе продолжат бороться с последствиями снегопадов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, к расчистке пешеходных зон областного центра планируют привлечь более 500 студентов.

Инвентарем молодых волонтеров обеспечит администрация.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, 16 января в регионе за несколько часов выпала месячная норма осадков. В уборке городов, муниципальных центров и дорог задействовали 3 817 человек и 1 362 единицы техники.

На помощь коммунальщикам пришли сельскохозяйственные организации, фермеры с техникой.

«Объективно, такая непогода и такие объемы снега в нашем регионе, да и в целом по Поволжью и Центральной части России бывают не каждую зиму», - отметил Иван Белозерцев на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.

Пресс-служба правительства в Telegram-канале отчиталась о том, сколько техники и в каких районах задействовано при уборке снега.

Так, ликвидацией снежных заносов в Пензе заняты 217 спецмашин, в Заречном - 54, в Кузнецке - 34, в Башмаковском районе - 23, Бековском - 25, Бессоновском - 37, Белинском - 52, Вадинском - 14, Городищенском - 65, Земетчинском - 25, Иссинском - 16, Камешкирском - 20, Колышлейском - 41, Каменском - 66, Кузнецком - 52, Лунинском - 39, Лопатинском - 33, Малосердобинском - 21, Мокшанском - 45, Наровчатском - 21, Нижнеломовском - 51, Никольском - 92, Неверкинском - 25, Пачелмском - 29, Пензенском - 72, Сердобском - 60, Сосновоборском - 26, Спасском - 15, Тамалинском - 54, Шемышейском - 38.