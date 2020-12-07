Сетевое издание|18+|Понедельник|7 дек 2020|10:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Губернатор раскритиковал подсветку в скверах Пензы

Печать

Губернатор Иван Белозерцев остался недоволен освещением пензенских скверов. Свои претензии к городским властям он озвучил во время оперативного совещания в правительстве в понедельник, 7 декабря.

«Я давал поручение и настаивал на том, чтобы световое оформление в Пензе и в других муниципальных образованиях менялось. Первые шаги в областном центре сделаны», - констатировал глава региона.

Так, в трех реконструированных в 2020 году скверах (имени Пушкина, Славы и «Копилка пословиц») в преддверии Нового года подсветили деревья.

«Молодцы, сделали, но никто не произвел регулировку прожекторов. Светят не на дерево, а в разные стороны», - обозначил проблему Белозерцев.

Он обратился к главе администрации Андрею Лузгину и другим городским чиновникам с поручением ее решить: «Не позорьтесь, сделайте».

Лузгин заверил, что в течение недели все будет настроено.

Кроме того, Белозерцев заявил, что в Пензе затянули с обустройством катка на набережной.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

молодец, даже лампочки настраивает

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Иван Белозерцев остался недоволен освещением пензенских скверов.
Понедельник. Не до экономики.

Гость||

Наконец-то! Заждались уже.

Гость||

НАЧАЛОСЬ В КОЛХОЗЕ УТРО...

Гость||

Кентавровый понедельник. Пошла лапша на уши!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Так, в трех реконструированных в 2020 году скверах (имени Пушкина, Славы и «Копилка пословиц») в преддверии Нового года подсветили деревья.
В трёх УНИЧТОЖЕННЫХ скверах ,из них 2 УНИЧТОЖЕНЫ практически полностью.Копилка пословиц сплошной каменный плац ,как и сквер на Славы .Губернатор ходил смотреть на Славы ночью виселицы и гигантскую могилу по центру.Лучше бы пешеходные переходы подсветили в городе и улучшили освещение тротуаров,а не дурью маялись за наш ,бюджетный счет.

Гость||

А ничего, что сёла и деревни во тьме утопают???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Иван Белозерцев остался недоволен освещением пензенских скверов. Свои претензии к городским властям он озвучил во время оперативного совещания в правительстве в понедельник, 7 декабря.
Белозерцев ответит на вопрос повышения цен на проезд в общественном транспорте и где наши 100 новых автобусов для муниципального перевозчика ,а так же о плане закупке нового подвижного состава за счет бюджета частным перевозчикам Дилижансу и Меркурию???

Гость||

А где тёплые остановки?. Он сам обещал!!!!

Гость||

Люди мрут, а ему каток подавай

Гость||

Гость писал(a):

Люди мрут, а ему каток подавай
А тебе что, людей штоль жалко?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Иван Белозерцев остался недоволен освещением пензенских скверов.
А ничего, что улицы города в полумраке??? Витрины магазинов светятся ярче, чем уличное освещение

Гость||

Гость писал(a):

А ничего, что улицы города в полумраке?
Ты по улицам то не шляйся по ночам, темно ему...

Гость||

Зачем в сквере Пушкина разноцветных фонариков по газанам накидали? Они ничего не подсвечивают, а зимой вообще то ещё и снег бывает - их что, расчищать будут? И свет от прожекторов на памятник не попадает, да ещё их треугольниками деревянными закрыли. Ни у кого желания не возникнет гулять по этому скверу (наверное, от слова скверный).

На площади Ленина вообще никакой подсветки не было, даже ёлка во тьме, кроме цифр 2021.

!!!!! Лампу для подсветки дерева устанавливают внизу ствола, направляют вверх, тогда ствол и ветки красиво освещаются.

Гость||

На слова губера никто не реагирует? Кентавр не понравился ему и народу, и что? На этом всё?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте