Губернатор раскритиковал подсветку в скверах Пензы

07.12.2020 | 09:15

Губернатор Иван Белозерцев остался недоволен освещением пензенских скверов. Свои претензии к городским властям он озвучил во время оперативного совещания в правительстве в понедельник, 7 декабря.

«Я давал поручение и настаивал на том, чтобы световое оформление в Пензе и в других муниципальных образованиях менялось. Первые шаги в областном центре сделаны», - констатировал глава региона.

Так, в трех реконструированных в 2020 году скверах (имени Пушкина, Славы и «Копилка пословиц») в преддверии Нового года подсветили деревья.

«Молодцы, сделали, но никто не произвел регулировку прожекторов. Светят не на дерево, а в разные стороны», - обозначил проблему Белозерцев.

Он обратился к главе администрации Андрею Лузгину и другим городским чиновникам с поручением ее решить: «Не позорьтесь, сделайте».

Лузгин заверил, что в течение недели все будет настроено.

Кроме того, Белозерцев заявил, что в Пензе затянули с обустройством катка на набережной.