На площади им. Ленина в Пензе установили цифры «2021»

01.12.2020 | 08:33

Жители Пензы начали делиться фотографиями с площади имени Ленина, оформленной к Новому году. Вечером в понедельник, 30 ноября, в соцсетях появились снимки с инсталляцией «2021».

Ранее сообщалось, что обновление двух композиций из цифр обошлось городскому бюджету почти в 350 тысяч рублей. Эти средства потратили на приобретение и установку двух единиц.

«Если что, цена комнаты на общей кухне!» - прокомментировала жительница города, сфотографировавшаяся на фоне инсталляции.

Цифры на площади Ленина появляются в преддверии новогодних праздников уже несколько лет. Поначалу конструкция была одна, ее устанавливали со стороны улицы Московской. С 2019-го такую же инсталляцию монтируют и в районе улицы Кирова.

Также на площади Ленина уже появилась новогодняя елка и домик Деда Мороза. В соответствии с контрактом, вместе с последним объектом подрядчик установит 10 электрифицированных ярмарочных павильонов. За доставку, монтаж и обслуживание он получит из бюджета 289 тыс. руб.