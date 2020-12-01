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Общество

На площади им. Ленина в Пензе установили цифры «2021»

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Жители Пензы начали делиться фотографиями с площади имени Ленина, оформленной к Новому году. Вечером в понедельник, 30 ноября, в соцсетях появились снимки с инсталляцией «2021».

Ранее сообщалось, что обновление двух композиций из цифр обошлось городскому бюджету почти в 350 тысяч рублей. Эти средства потратили на приобретение и установку двух единиц.

«Если что, цена комнаты на общей кухне!» - прокомментировала жительница города, сфотографировавшаяся на фоне инсталляции.

Цифры на площади Ленина появляются в преддверии новогодних праздников уже несколько лет. Поначалу конструкция была одна, ее устанавливали со стороны улицы Московской. С 2019-го такую же инсталляцию монтируют и в районе улицы Кирова.

Также на площади Ленина уже появилась новогодняя елка и домик Деда Мороза. В соответствии с контрактом, вместе с последним объектом подрядчик установит 10 электрифицированных ярмарочных павильонов. За доставку, монтаж и обслуживание он получит из бюджета 289 тыс. руб.

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Источник — фото instagram.com/natali_soldat
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