Названы запланированные к расчистке реки и пруды Пензенской области

27.11.2020 | 16:03

В 2021 году в Пензенской области продолжится расчистка рек и прудов. На эти цели будет направлено почти 16,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

В планах - расчистка нескольких водоемов. Это пруд на реке Инре в селе Чемодановка Бессоновского района, река Атмис (от северо-западной окраины Каменки до села Скворечного), ручей Королейка в Белинском, река Керенка (от северной окраины Вадинска до впадения в реку Вад).

Общая протяженность водных объектов, на которых пройдет расчистка в в 2021-2023 годах, составляет более 28 км, в том числе на 2021 год намечено более 9 км. Предотвращенный вероятный ущерб от вредного воздействия вод составит более 488 млн руб.

Кроме того, в 2021-2024 годах по проекту «Сохранение уникальных водных объектов» из федерального бюджета поступит 43 млн руб. На эти деньги запланировано расчистить пруд возле горбольницы № 6 в Пензе и Барский пруд в Лермонтовском государственном музее-заповеднике «Тарханы» (село Лермонтово Белинского района).