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Общество

Названы запланированные к расчистке реки и пруды Пензенской области

Печать

В 2021 году в Пензенской области продолжится расчистка рек и прудов. На эти цели будет направлено почти 16,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

В планах - расчистка нескольких водоемов. Это пруд на реке Инре в селе Чемодановка Бессоновского района, река Атмис (от северо-западной окраины Каменки до села Скворечного), ручей Королейка в Белинском, река Керенка (от северной окраины Вадинска до впадения в реку Вад).

Общая протяженность водных объектов, на которых пройдет расчистка в в 2021-2023 годах, составляет более 28 км, в том числе на 2021 год намечено более 9 км. Предотвращенный вероятный ущерб от вредного воздействия вод составит более 488 млн руб.

Кроме того, в 2021-2024 годах по проекту «Сохранение уникальных водных объектов» из федерального бюджета поступит 43 млн руб. На эти деньги запланировано расчистить пруд возле горбольницы № 6 в Пензе и Барский пруд в Лермонтовском государственном музее-заповеднике «Тарханы» (село Лермонтово Белинского района).

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Только вот Суру надо капитально чистить ,при чем от Божьей горы и хотя бы до Бессоновки.

Гость||

желательно зимой когда будет -30 а потом дядя ваня карабли-ледоколы пустит.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это пруд на реке Инре в селе Чемодановка
А это как раз там где с местными цыганами чего то не поделили соседи? Так пусть все и участвуют в очистке. Общее дело улучшает моральный климат.

Гость||

Печально что река Большой Чембар в Белинском районе так и осталась НЕрекой. Вот уже больше 10 лет на ней не закрывают плотину. Местной администрации река до лампочки, сама река из широкой и полноводной превратилась в болото. Грустно товарищи.. Бесхозяйственность.

Имя: Гость
Комментарий:

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