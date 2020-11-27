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Общество

Еще 160 человек заразились коронавирусом в Пензенской области

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В Пензенской области названо число новых носителей коронавирусной инфекции. Данные на утро пятницы, 27 ноября, обнародовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 160 случаев заражения. Их общее количество достигло 19 726.

Выздоровели 16 541 человек. 461 выписали накануне. Оперштаб сообщил о 233 смертях от COVID-19.

В России зарегистрировано 27 543 случая COVID-19 в 85 регионах, 6 241 из них (22,6%) - у контактных лиц, без клинических проявлений болезни.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ну конечно 160)))

Гость||

Во попёрла инфекция. Сразу на 2000 больше, чем за предыдущие сутки.

Гость||

ДА! Да! Конечно 160)))) больше нельзя рисовать)) вы бы уж и не писали об этом, итак понятно, что 160..

Гость||

Ровненько идём! 160 (+/-) каждые сутки.

Гость||

Если у тебя только температура, а обоняние не пропала тесты не беру. Так и вышли на плато, молодцы!А ты гадай, чем мы болен, ОРВИ или легкая форма ковида.

Гость||

У мужа температура неделю держится поставили ОРВИ!Никаких проявлений нет!

Гость||

нормально все болеем и выздоравливаем.

Гость||

на данный момент в больницах никто не лежит?! По 400 человек ежедневно выписывают, ай да молодцы! Что-то давно ни Ким, ни Бурденко не отчитывался о количестве человек, проходящих лечение!

Гость||

Гость писал(a):

Если у тебя только температура, а обоняние не пропала тесты не беру. Так и вышли на плато, молодцы!А ты гадай, чем мы болен, ОРВИ или легкая форма ковида.
Хочешь ковидом заболеть?

Гость||

Вчера в КИМЕ однокашник умер... Что то не включили в сводку?!... Оперштаб пара давать уж реальную картину, а не замалчивать!

Гость||

Какая прелесть , в России уже больше 27 тысяч, а пенза на платЕ

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.11.2020 10:52|

Ровненько идём! 160 (+/-) каждые сутки.

мастерство лапшевесов

Гость||

В России рост заболевших COVID-19 по сравнению с первой волной на 200% с лишним , в Пензенской области-на 30%.

Пора передавать опыт другим регионам, как надо остановить рост заболевания при нехватке медперсонала, коек-мест, медикаментов.

Гость||

Заболели, вызвали врача. Никаких тестов не назначили. Сделали самостоятельно, оказалось ковид, а у врача ОРВИ. Вот мы и не входим в статистику

Гость||

Гость писал(a):

В России рост заболевших COVID-19 по сравнению с первой волной на 200% с лишним , в Пензенской области-на 30%.
Какие 30%? Весной до 80 человек было, сейчас 160 минимум. Учи уроки, математике удели больше времени.

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Имя: Гость
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