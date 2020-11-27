Еще 160 человек заразились коронавирусом в Пензенской области

27.11.2020 | 10:41

В Пензенской области названо число новых носителей коронавирусной инфекции. Данные на утро пятницы, 27 ноября, обнародовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 160 случаев заражения. Их общее количество достигло 19 726.

Выздоровели 16 541 человек. 461 выписали накануне. Оперштаб сообщил о 233 смертях от COVID-19.

В России зарегистрировано 27 543 случая COVID-19 в 85 регионах, 6 241 из них (22,6%) - у контактных лиц, без клинических проявлений болезни.