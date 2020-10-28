Губернатор о масочном режиме: Мы не стараемся людей штрафовать

28.10.2020 | 11:30

В среду, 28 октября, на пресс-конференции, организованной информагентством ТАСС, губернатор Иван Белозерцев высказался об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима с 28-го числа в свете нового требования Роспотребнадзора.

«Режим у нас введен не только сегодня, он был введен и раньше, когда ковид только пришел в Пензенскую область. Мы добились того, чтобы в торговых сетях не обслуживали посетителей без масок, до решения Роспотребнадзора, понимая важность этой задачи», - подчеркнул глава региона.

Он пояснил, что в работе его коллег, а также сотрудников Росгвардии и полиции, патрулирующих улицы и места массового скопления людей, делается акцент на профилактике, а не на жестких санкциях.

«Нормативная база у нас отработана, мы не стараемся людей штрафовать. Злостных - да, а так проводим большую разъяснительную работу. Что касается транспорта, здесь нам нужно поактивнее поработать, многие маски игнорируют», - констатировал Иван Белозерцев.

Он уточнил, что сейчас в области нет проблем с приобретением масок и у абсолютного большинства граждан есть понимание необходимости соблюдения режима.

По данным на 28 октября, в регионе за все время коронавирусом заразились 14 752 жителя, 10 719 человек выздоровели, 175 умерли.