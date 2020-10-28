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Общество

Губернатор о масочном режиме: Мы не стараемся людей штрафовать

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В среду, 28 октября, на пресс-конференции, организованной информагентством ТАСС, губернатор Иван Белозерцев высказался об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима с 28-го числа в свете нового требования Роспотребнадзора.

«Режим у нас введен не только сегодня, он был введен и раньше, когда ковид только пришел в Пензенскую область. Мы добились того, чтобы в торговых сетях не обслуживали посетителей без масок, до решения Роспотребнадзора, понимая важность этой задачи», - подчеркнул глава региона.

Он пояснил, что в работе его коллег, а также сотрудников Росгвардии и полиции, патрулирующих улицы и места массового скопления людей, делается акцент на профилактике, а не на жестких санкциях.

«Нормативная база у нас отработана, мы не стараемся людей штрафовать. Злостных - да, а так проводим большую разъяснительную работу. Что касается транспорта, здесь нам нужно поактивнее поработать, многие маски игнорируют», - констатировал Иван Белозерцев.

Он уточнил, что сейчас в области нет проблем с приобретением масок и у абсолютного большинства граждан есть понимание необходимости соблюдения режима.

По данным на 28 октября, в регионе за все время коронавирусом заразились 14 752 жителя, 10 719 человек выздоровели, 175 умерли.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||
-1

практически во всех магазинах продолжают обслуживать без масок, а про транспорт и говорить не приходится!!!!

Гость||
-1

penzainform.ru писал(a):

делается акцент на профилактике, а не на жестких санкциях.
В этом и ошибка. Нужно штрафовать и до антимасочников хотя бы рублем дойдет. Сколько можно с ними нянчиться.

Гость||

Уберите с улиц контролирующих и надзирающих и улицы наполовину опустеют. Будет и дистанция, и воздух свежее

Гость||
+1

Жалко вас, дураков - своим углекислым газом дышите, совсем думать не способны уже.

Гость||
+1

penzainform.ru писал(a):

многие маски игнорируют
Есть всё таки думающие головой люди с отсутствием стадного инстинкта.

Гость||
+1

Полная показуха эти маски. По магазину я хожу, а на кассе не обслуживают. И ещё вопрос есть такие, кто маску меняет каждые 2 часа?

Гость||
+1

Гость писал(a):

Есть всё таки думающие головой люди с отсутствием стадного инстинкта.
главное их большинство, как бы ни пытались представить иначе. Если бы было наоборот, давно бы уже ходили в браслетах со слежением и намордниках на замках

Гость||
+1

Гость писал(a):

И ещё вопрос есть такие, кто маску меняет каждые 2 часа?
Ну только в мечтах роспотреба и чинуш.

Гость||

В маске ты или без, всё равно в дураках, как не хорохорься.

Гость||
+1

Маска надёжно защищает. От штрафа. На этом польза заканчивается

Гость||

12.02

Большинство? Оптимист , однако

Гость||
+1

По стране гуляет СПИД. Нужно ли носить пояс верности?

Гость||
-1

Я в респираторе отработал 15 лет, и не парьте мозги о вреде масок. Маска защищает от ваших соплей, которые летят когда вы кричите об вреде её ношении.

Гость||
+1

Гость писал(a):

В этом и ошибка. Нужно штрафовать и до антимасочников хотя бы рублем дойдет. Сколько можно с ними нянчиться.
экстремистское заявление

Гость||
+1

Гость писал(a):

Я в респираторе отработал 15 лет, и не парьте мозги о вреде масок. Маска защищает от ваших соплей, которые летят когда вы кричите об вреде её ношении.
Допустим ты придурок. Хорошо, носи дальше намордник. А от нормальных людей чего тебе надо?

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Имя: Гость
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