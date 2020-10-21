В Пензе усилили контроль за соблюдением масочного режима

«Вход без маски запрещен», «Не забудьте надеть маску» - такие объявления все чаще можно увидеть на дверях общественного транспорта. Больше стало и пассажиров в средствах индивидуальной защиты. Правда, некоторым приходится напоминать о соблюдении масочного режима.
«Говорят: не носил, и не буду носить! Это один процент из ста, а так - надевают», - пояснил водитель Юрий.
Сам он только во время обеденной трапезы снимает маску. У него в запасе - целая упаковка, иногда раздает особо забывчивым пассажирам. Такой сервис предлагают и некоторые предприятия, осуществляющие межмуниципальные перевозки. Например, для тех, кто едет из Пензы в Башмаково, готовят набор.
«Те, у кого нет, - пожалуйста, пользуйтесь! Все услуги, антисептик - все есть у нас», - рассказал водитель Владимир.
«Каждый о своем здоровье заботится сам. Маска не предотвратит заболевания. Больной человек должен быть ответственным и сидеть дома», - заявила пассажирка.
«Некоторые не знают, что они больны, ездят и ходят где хотят. Это ведь не сразу обнаруживается», - поспорила с ней женщина.
Количество профилактических рейдов, которые проводят на транспорте, в последние дни значительно увеличилось. Сотрудники областного управления совместно с полицейскими выходят в народ, чтобы донести до жителей информацию о необходимости обезопасить себя и окружающих.
«На сегодняшний день составлены административные материалы в отношении водительского состава о соблюдении масочного режима. Они, как и обычные жители города Пензы, привлекаются к административной ответственности. Штраф - до 30 000. Если будем обращаться к индивидуальным предпринимателям и должностным лицам, там штрафные санкции - до 50 000», - пояснил врио начальника Управления транспорта Пензенской области Сергей Буйлов.
Но у львиной доли и пассажиров и водителей лица прикрыты. В средствах индивидуальной защиты работают и кассиры на автовокзале, и служба безопасности.
Правда, некоторым все же удается пройти без маски, но к таким посетителям быстро направляются люди в форме.
Как правило, в кармане или сумке у большинства есть маска. Этот предмет, пожалуй, теперь самый популярный и пока доступный.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Вот это правильно,почаще проверяйте транспорт,магазины и штрафуйте,иначе наш народ не ВЫУЧИТЬ.