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Общество

В Пензе усилили контроль за соблюдением масочного режима

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«Вход без маски запрещен», «Не забудьте надеть маску» - такие объявления все чаще можно увидеть на дверях общественного транспорта. Больше стало и пассажиров в средствах индивидуальной защиты. Правда, некоторым приходится напоминать о соблюдении масочного режима.

«Говорят: не носил, и не буду носить! Это один процент из ста, а так - надевают», - пояснил водитель Юрий.

Сам он только во время обеденной трапезы снимает маску. У него в запасе - целая упаковка, иногда раздает особо забывчивым пассажирам. Такой сервис предлагают и некоторые предприятия, осуществляющие межмуниципальные перевозки. Например, для тех, кто едет из Пензы в Башмаково, готовят набор.

«Те, у кого нет, - пожалуйста, пользуйтесь! Все услуги, антисептик - все есть у нас», - рассказал водитель Владимир.

«Каждый о своем здоровье заботится сам. Маска не предотвратит заболевания. Больной человек должен быть ответственным и сидеть дома», - заявила пассажирка.

«Некоторые не знают, что они больны, ездят и ходят где хотят. Это ведь не сразу обнаруживается», - поспорила с ней женщина.

Количество профилактических рейдов, которые проводят на транспорте, в последние дни значительно увеличилось. Сотрудники областного управления совместно с полицейскими выходят в народ, чтобы донести до жителей информацию о необходимости обезопасить себя и окружающих.

«На сегодняшний день составлены административные материалы в отношении водительского состава о соблюдении масочного режима. Они, как и обычные жители города Пензы, привлекаются к административной ответственности. Штраф - до 30 000. Если будем обращаться к индивидуальным предпринимателям и должностным лицам, там штрафные санкции - до 50 000», - пояснил врио начальника Управления транспорта Пензенской области Сергей Буйлов.

Но у львиной доли и пассажиров и водителей лица прикрыты. В средствах индивидуальной защиты работают и кассиры на автовокзале, и служба безопасности.

Правда, некоторым все же удается пройти без маски, но к таким посетителям быстро направляются люди в форме.

Как правило, в кармане или сумке у большинства есть маска. Этот предмет, пожалуй, теперь самый популярный и пока доступный.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот это правильно,почаще проверяйте транспорт,магазины и штрафуйте,иначе наш народ не ВЫУЧИТЬ.

Гость||

Гость писал(a):

Вот это правильно,почаще проверяйте транспорт,магазины и штрафуйте,
Пополняйте бюджет любыми удобными способами.

Гость писал(a):

иначе наш народ не ВЫУЧИТЬ.
Иначе наш народ ВЫЖИВЕТ.

Гость||

А на штрафы только и горазды. Больше ни на что!

Гость||

Да будем ходить пешком- здоровей будем, найдём, где купить хлеб и другие продукты. А вы сдохнете в своих намордниках, продолжайте восхвалять действующий режим.

Гость||

Выживет и Слава Богу,но все равно учить нерадивых необходимо.

Гость||

Чему учить то?

Гость||

Гость писал(a):

все равно учить нерадивых необходимо.
Дрессировать, как покорных собачек. Позор!!!

Гость||

А что, штрафы помогут людей лечить? штрафы откроют поликлиники, наберут врачей, сделают доступными лекарства? Сердечники, диабетики, онкобольные и др. по новым правилам медицины обречены, но с намордниками, всё произойдёт ещё быстрее.

Гость||

Назовите как хотите,дриссурой,мунштрой,но иначе никак наш народ не приучить спасать себя же,свою жизнь и жизнь своих домочадцев.А заплатят раз.в другой раз уже не поедут в транспорте без средств защиты,поберегут денюшку,засунув свой гонор куда подальше.

Гость||

Гость писал(a):

засунув свой гонор куда подальше.
Мне МОЁ здоровье важнее! Считаешь, что маска - спасение, ради бога. Я считаю, что маска - СМЕРТЬ.

Гость||

Гость писал(a):

А что, штрафы помогут людей лечить? штрафы откроют поликлиники, наберут врачей, сделают доступными лекарства? Сердечники, диабетики, онкобольные и др. по новым правилам медицины обречены
Да и пёс с ыми.

Гость||

Кесареву --кесарь.

Гость||

а все умершие и заболевшие масок не носили?

Гость||

проверяют ношение масок а то что носимые маски способны предотвратить или нет распространение вируса ни кому не интересно

Гость||

Гость писал(a):

а все умершие и заболевшие масок не носили?
Что вы хотите, это зомби. Сказали вирус, значит, вирус, сказали надо носить маски - носят, поведут на вакцину - вколят, всё что угодно. Выросло поколение, не способное думать самостоятельно, ждут, когда им повелят.

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Имя: Гость
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