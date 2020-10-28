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Общество

Иван Белозерцев высказался о ситуации с троллейбусами в Пензе

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В Пензенской области нет острых проблем с оказанием услуг по перевозке граждан общественным транспортом. Об этом в среду, 28 октября, на пресс-конференции, проводившейся информагентством России ТАСС в онлайн-формате, заявил губернатор Иван Белозерцев.

В том числе он прокомментировал ситуацию с троллейбусами, уточнив, что в областном центре объем перевозок граждан этими машинами не превышает 5%.

«Вопрос, который сейчас рассматривается: оставить их, закупать новые или перейти на автобусы большой вместимости? Это сейчас решает городская власть.

Чтобы троллейбусы работали, дотации из бюджета на разницу в тарифе составляют 100 млн рублей. Это большие деньги. Я дал поручение главе администрации внимательно рассмотреть этот вопрос», - высказался Иван Белозерцев.

Перипетии с электротранспортом начались летом, после обсуждения новой концепции развития общественного транспорта в Пензе, которая предусматривает замену троллейбусов на автобусы и корректировку маршрутов.

В 2020-м, как известно, были заложены средства лишь на восемь месяцев, деньги на функционирование машин в оставшиеся четыре приходилось изыскивать.

В конце августа и начале сентября народные избранники обсуждали судьбу троллейбусов на повышенных тонах. В итоге было решено выделить 9,8 млн рублей на работу электротранспорта в октябре, 6 млн 999 тыс. 700 рублей - в ноябре и 6 млн 457 тыс. - в декабре.

22 октября мэр Пензы Андрей Лузгин заявил, что в проекте бюджета Пензы на 2021 год запланирован лимит средств на работу троллейбусов в полном объеме. Однако, по его словам, ситуация не самая простая. Предложение администрации еще должны поддержать депутаты гордумы. Кроме того, есть вопросы насчет перевозчика.

26-го числа Александр Кровяков, генеральный директор ООО «Универсал Сервис», которое после расторжения договора с ООО «Горэлектротранс» осуществляет перевозку пассажиров троллейбусами, обнародовал открытое письмо на имя Лузгина.

В нем он обозначил ряд проблем, с которыми пришлось столкнуться его организации.

«На данный момент задолженность бюджета перед компанией-перевозчиком за оказанные работы по перевозке пассажиров троллейбусами по ранее заключенным контрактам составляет более 16 000 000 рублей. Этот факт затрудняет развитие троллейбусного предприятия», - пояснил Кровяков.

Кроме того, как он отметил, городское управление транспорта и связи выдвинуло новое условие в рамках аукциона на ноябрь - оснащение машин системами видеофиксации и автоматизированными средствами учета пассажиропотока. Выполнение всех требований может привести к удорожанию стоимости поездки для пассажира.

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Гость||

перед выборами был не столь категоричен о отношении троллейбусов

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области нет острых проблем с оказанием услуг по перевозке граждан общественным транспортом.
В Пензенской области вообще никаких проблем нет. Ни с ситуацией с медициной, ни с нищенскими зарплатами, ни с общественным транспортом. Все хорошо, прекрасная маркиза!

Гость||

Так это же очень плохо, что объём перевозок электротранспортом большой вместимости составляет только 5%! Необходимо наращивать объёмы, убирать дублирующие маршруты, например, 54 автобус. Убирать обязательно маршрутки.

Гость||

Гость писал(a):

В Пензенской области вообще никаких проблем нет. Ни с ситуацией с медициной, ни с нищенскими зарплатами, ни с общественным транспортом.
Просто надо их не замечать. И no problem!)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Вопрос, который сейчас рассматривается: оставить их, закупать новые или перейти на автобусы большой вместимости? Это сейчас решает городская власть.
Если нет денег на новые троллейбусы, нельзя ли было закупить те, что остались в троллейбусных парках тех городов, где от них отказались, например, в Москве. Цена вопроса была бы намного ниже, а троллейбусы там не такая рухлядь, которая катается в Пензе по маршрутам № 2 и № 6.

Гость||

ну белозерцев то с лузгины не ездит каждый день в общественном транспорте поэтому все хорошо,а что до остального населения их для решения таких вопросов не ставили)))

Гость||

Гость писал(a):

Убирать обязательно маршрутки.
Согласен. Эти скотовозки и рассадники инфекций нужно УБИРАТЬ!!! с улиц города! Или возить в них Лузгина с Белозерцевым на работу!!!

Гость||

Согласен нужно отказываться от маршруток в пользу экологического транспорта. Пускай уберут маршрутки или сделают для них налоги такие чтобы сами бросили работать и станет тогда не 5% ,а 50% ездить на троллейбусах.

Гость||

Сплошное лицемерие и цинизм! Как же руки чешутся, как хочется им загубить троллейбусы!

Гость||

Загубят, и вас, плебеев не спросят. Вы ж за это проголосовали.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|28.10.2020 10:27|

Так это же очень плохо, что объём перевозок электротранспортом большой вместимости составляет только 5%! Необходимо наращивать объёмы, убирать дублирующие маршруты, например, 54 автобус.

Ты дурак (дура)? Автобусы убрать?

Гость||

УВАЖАЕМЫЙ ГУБЕРНАТОР! ПАССАЖИРОВ НА ТРОЛЛЕЙБУСЕ ЕЗДЯТ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ЧЕМ ОФИЦИАЛЬНО ПО СТАТИСТИКЕ! МНОГИМ ПАССАЖИРОВ НЕ ДАЮТ БИЛЕТЫ ВОДИТЕЛИ И КОНДУКТОРА А ЗНАЧИТ СНИЖАЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА! ЭТО ПРЯМОЕ ВОРОВСТВО БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ.

Гость||

Т.е. люди предпочитают пользоваться 54 автобусом вместо тролейбуса, так именно автобус нужно убрать! Ибо нефиг!

Гость||

Гость писал(a):

Так это же очень плохо, что объём перевозок электротранспортом большой вместимости составляет только 5%! Необходимо наращивать объёмы, убирать дублирующие маршруты, например, 54 автобус. Убирать обязательно маршрутки.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость||

Сделают так как удобно бизнесу. Пешкарус для всех, кому неудобно. Капитализм. Может кого-то не устраивают троллейбусы? Пусть остаются, но все маршрутки убирать тоже не вариант. Долго добираться и как в аквариуме.

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Имя: Гость
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