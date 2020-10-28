Иван Белозерцев высказался о ситуации с троллейбусами в Пензе

28.10.2020 | 10:09

В Пензенской области нет острых проблем с оказанием услуг по перевозке граждан общественным транспортом. Об этом в среду, 28 октября, на пресс-конференции, проводившейся информагентством России ТАСС в онлайн-формате, заявил губернатор Иван Белозерцев.

В том числе он прокомментировал ситуацию с троллейбусами, уточнив, что в областном центре объем перевозок граждан этими машинами не превышает 5%.

«Вопрос, который сейчас рассматривается: оставить их, закупать новые или перейти на автобусы большой вместимости? Это сейчас решает городская власть.

Чтобы троллейбусы работали, дотации из бюджета на разницу в тарифе составляют 100 млн рублей. Это большие деньги. Я дал поручение главе администрации внимательно рассмотреть этот вопрос», - высказался Иван Белозерцев.

Перипетии с электротранспортом начались летом, после обсуждения новой концепции развития общественного транспорта в Пензе, которая предусматривает замену троллейбусов на автобусы и корректировку маршрутов.

В 2020-м, как известно, были заложены средства лишь на восемь месяцев, деньги на функционирование машин в оставшиеся четыре приходилось изыскивать.

В конце августа и начале сентября народные избранники обсуждали судьбу троллейбусов на повышенных тонах. В итоге было решено выделить 9,8 млн рублей на работу электротранспорта в октябре, 6 млн 999 тыс. 700 рублей - в ноябре и 6 млн 457 тыс. - в декабре.

22 октября мэр Пензы Андрей Лузгин заявил, что в проекте бюджета Пензы на 2021 год запланирован лимит средств на работу троллейбусов в полном объеме. Однако, по его словам, ситуация не самая простая. Предложение администрации еще должны поддержать депутаты гордумы. Кроме того, есть вопросы насчет перевозчика.

26-го числа Александр Кровяков, генеральный директор ООО «Универсал Сервис», которое после расторжения договора с ООО «Горэлектротранс» осуществляет перевозку пассажиров троллейбусами, обнародовал открытое письмо на имя Лузгина.

В нем он обозначил ряд проблем, с которыми пришлось столкнуться его организации.

«На данный момент задолженность бюджета перед компанией-перевозчиком за оказанные работы по перевозке пассажиров троллейбусами по ранее заключенным контрактам составляет более 16 000 000 рублей. Этот факт затрудняет развитие троллейбусного предприятия», - пояснил Кровяков.

Кроме того, как он отметил, городское управление транспорта и связи выдвинуло новое условие в рамках аукциона на ноябрь - оснащение машин системами видеофиксации и автоматизированными средствами учета пассажиропотока. Выполнение всех требований может привести к удорожанию стоимости поездки для пассажира.