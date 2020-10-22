Сетевое издание|18+|Четверг|22 окт 2020|15:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Мэр Пензы высказался о работе троллейбусов в 2021 году

Печать

В проекте бюджета Пензы на 2021 год запланирован лимит средств на работу троллейбусов в полном объеме. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил мэр города Андрей Лузгин.

В 2020-м, как известно, были заложены средства лишь на восемь месяцев, деньги на функционирование машин в оставшиеся четыре приходилось изыскивать.

В конце августа и начале сентября народные избранники обсуждали судьбу троллейбусов на повышенных тонах. В итоге было решено выделить 9,8 млн рублей на работу электротранспорта в октябре.

25 сентября на ноябрь было выделено 6 млн 999 тыс. 700 рублей. Уменьшение расходов объяснялось сокращением штата сотрудников и снижением числа троллейбусов, выпускаемых на линии.

С 1 октября был расторгнут договор с ООО «Горэлектротранс» и заключен новый контракт - с ООО «Универсал Сервис». В открытых источниках есть сведения о том, что общество было создано 1 сентября 2020 года с уставным капиталом в 10 000 рублей.

21 октября на комиссии в гордуме рассмотрели вопрос о выделении 4 млн 45,8 тыс. руб. на обслуживание населения городским наземным электрическим транспортом в декабре.

«В общей сумме на декабрь на транспорт предусмотрены средства в сумме 6 млн 457 тыс. руб. То есть 2 млн находит отрасль и 4 млн 45,8 тыс. перераспределяем мы», - уточнила начальник финансового управления Ольга Завьялкина.

Окончательное решение относительно декабря будет принято на сессии 30 октября.

«Мы делаем все, чтобы они существовали. В 2021-м лимит предусмотрен на целый год», - подчеркнул Андрей Лузгин, не уточнив, о какой сумме идет речь.

Он отметил, что ситуация не самая простая. Предложение администрации еще должны поддержать депутаты гордумы. Кроме того, есть вопросы насчет перевозчика.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

у своих вороватых коллег денег попросите, которые садятся, выходят, и так далее, народное шоу, чай не откажут в общачок

Гость||

Зачем нужно было в качестве иллюстрации использовать рекламный троллейбус? А пензаинформ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С 1 октября был расторгнут договор с ООО «Горэлектротранс» и заключен новый контракт - с ООО «Универсал Сервис».
А смысл,те же лица только с другого боку.Достали уже своими махинациями.

Гость||

Лучше изыскать денег на модернизацию троллейбусной сети, ограничение работы маршруток и создание выделенных полос для общественного транспорта. Это намного выгоднее, чем потом изыскивать деньги на лечение онкологических, респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Гость||

Закройте дублирующий седьмой троллейбус маршрут № 54!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

проекте бюджета Пензы на 2021 год запланирован лимит средств на работу троллейбусов в полном объеме.
ХВАТИТ УЖЕ ДОКАТЫВАТЬ ЧЕРМЕТ! КЛГДА БУДЕТ ОБНОВЛЯТЬСЯ ПАРК!!!

Гость||

Гость писал(a):

Закройте дублирующий седьмой троллейбус маршрут № 54!
Поддерживаю! Ещё надо продлить контактную сеть для расширения маршрута троллейбуса № 7.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы делаем все, чтобы они существовали. В 2021-м лимит предусмотрен на целый год», - подчеркнул Андрей Лузгин, не уточнив, о какой сумме идет речь.
Надо чтобы троллейбусное движение в Пензе развивалось а не просто существовало. Есть федеральная программа. Можно взять в льготный лизинг новые троллейбусы. Но почему-то по федеральной программе заявка от Пензы ушла на автобусы на газомоторном топливе а не на современные троллейбусы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы делаем все, чтобы они существовали. В 2021-м лимит предусмотрен на целый год», - подчеркнул Андрей Лузгин, не уточнив, о какой сумме идет речь.
Для Саратова покупают 7 новых троллейбусов. Аукцион объявил 28.10.2019 комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии. Сумма покупки — 49,98 млн рублей (7,14 млн за штуку).

А наши 4,5 млн на обслуживание и еще хотят закрыть все.

Гость||

Гость писал(a):

Лучше изыскать денег на модернизацию троллейбусной сети,
Замена старых стрелок на новые позволит троллейбусам проходить их без снижения скорости.

Гость||

Гость писал(a):

Замена старых стрелок на новые позволит троллейбусам проходить их без снижения скорости.
+1500000

Гость||

Гость писал(a):

Замена старых стрелок на новые позволит троллейбусам проходить их без снижения скорости.
+1500000

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте