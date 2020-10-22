Мэр Пензы высказался о работе троллейбусов в 2021 году

22.10.2020 | 14:32

В проекте бюджета Пензы на 2021 год запланирован лимит средств на работу троллейбусов в полном объеме. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил мэр города Андрей Лузгин.

В 2020-м, как известно, были заложены средства лишь на восемь месяцев, деньги на функционирование машин в оставшиеся четыре приходилось изыскивать.

В конце августа и начале сентября народные избранники обсуждали судьбу троллейбусов на повышенных тонах. В итоге было решено выделить 9,8 млн рублей на работу электротранспорта в октябре.

25 сентября на ноябрь было выделено 6 млн 999 тыс. 700 рублей. Уменьшение расходов объяснялось сокращением штата сотрудников и снижением числа троллейбусов, выпускаемых на линии.

С 1 октября был расторгнут договор с ООО «Горэлектротранс» и заключен новый контракт - с ООО «Универсал Сервис». В открытых источниках есть сведения о том, что общество было создано 1 сентября 2020 года с уставным капиталом в 10 000 рублей.

21 октября на комиссии в гордуме рассмотрели вопрос о выделении 4 млн 45,8 тыс. руб. на обслуживание населения городским наземным электрическим транспортом в декабре.

«В общей сумме на декабрь на транспорт предусмотрены средства в сумме 6 млн 457 тыс. руб. То есть 2 млн находит отрасль и 4 млн 45,8 тыс. перераспределяем мы», - уточнила начальник финансового управления Ольга Завьялкина.

Окончательное решение относительно декабря будет принято на сессии 30 октября.

«Мы делаем все, чтобы они существовали. В 2021-м лимит предусмотрен на целый год», - подчеркнул Андрей Лузгин, не уточнив, о какой сумме идет речь.

Он отметил, что ситуация не самая простая. Предложение администрации еще должны поддержать депутаты гордумы. Кроме того, есть вопросы насчет перевозчика.