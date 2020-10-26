Сетевое издание|18+|Понедельник|26 окт 2020|16:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Троллейбусы: перед перевозчиком ставят невыполнимые условия

Печать

В понедельник, 26 октября, в редакцию портала PenzaInform.ru поступило открытое письмо генерального директора ООО «Универсал Сервис» Александра Кровякова на имя главы городской администрации Андрея Лузгина, датированное 26-м числом.

Созданная 1 сентября 2020 года фирма с 1 октября, после расторжения договора с ООО «Горэлектротранс», осуществляет перевозку пассажиров наземным электрическим транспортом по шести муниципальным маршрутам.

Перипетии с рогатыми машинами начались летом, после обсуждения новой концепции развития общественного транспорта в Пензе, которая предусматривает замену троллейбусов на автобусы и корректировку маршрутов.

В 2020-м, как известно, были заложены средства лишь на восемь месяцев, деньги на функционирование машин в оставшиеся четыре приходилось изыскивать.

В конце августа и начале сентября народные избранники обсуждали судьбу троллейбусов на повышенных тонах. В итоге было решено выделить 9,8 млн рублей на работу электротранспорта в октябре, 6 млн 999 тыс. 700 рублей - в ноябре и 6 млн 457 тыс. - в декабре.

22 октября Андрей Лузгин заявил, что в проекте бюджета Пензы на 2021 год запланирован лимит средств на работу троллейбусов в полном объеме. Однако, по его словам, ситуация не самая простая. Предложение администрации еще должны поддержать депутаты гордумы. Кроме того, есть вопросы насчет перевозчика.

В своем письме Александр Кровяков от лица коллектива работников троллейбусного депо поблагодарил мэра за стремление сохранить электротранспорт, однако обозначил ряд проблем, с которыми пришлось столкнуться его организации.

«На данный момент задолженность бюджета перед компанией-перевозчиком за оказанные работы по перевозке пассажиров троллейбусами по ранее заключенным контрактам составляет более 16 000 000 рублей. Этот факт затрудняет развитие троллейбусного предприятия», - пояснил Кровяков.

Кроме того, как он отметил, городское управление транспорта и связи выдвинуло новое условие в рамках аукциона на ноябрь - оснащение машин системами видеофиксации и автоматизированными средствами учета пассажиропотока.

«Вызывает удивление такое неожиданно быстрое решение УТИС решить эту задачу именно к ноябрю 2020 года. С какой целью УТИС устанавливает такие сжатые сроки? Не идет ли это вразрез с вашими заявлениями? Хорошо ли в УТИС понимают объем этой работы? Может, управление, наоборот, этим хочет вынудить перевозчиков отказаться от участия в аукционе и списать на перевозчика вину за срыв перевозок? Не проще ли эту задачу внести в условия аукциона на 2021 год? Что изменится, если оставшиеся два месяца года электротранспорт будет работать в том же формате, что и сейчас?

Также считаем, что УТИС по непонятным для нас причинам создал путаницу с датой проведения аукциона (в документации это 02.11.2020) и началом выполнения работ (в документации это 01.11.2020, то есть на день раньше проведения самого аукциона). Что это? Техническая ошибка, неграмотность исполнителя или чье-то сознательное намерение создать условия для срыва аукциона?» - поинтересовался автор письма.

Руководитель фирмы предупредил, что выполнение новых требований может привести к удорожанию стоимости поездки для пассажира.

«Мы очень глубоко переживаем события последних месяцев, когда в СМИ активно шла информация о возможной ликвидации троллейбусного парка. Многие работники вынуждены были уволиться с предприятия. С учетом нынешней ситуации в стране и в регионе в частности, связанной с эпидемиологической обстановкой, в коллективе ощущалась социальная напряженность. С учетом вашего желания сохранить троллейбусный парк как дееспособное предприятие считаем своим долгом активно участвовать в этом процессе, в том числе путем разрешения проблем, обозначенных в данном письме», - заключил Александр Кровяков.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Когда общественный транспорт станет ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ?????

Гость||

Компания еще месяц не работает на рынке перевозок, а бюджет ей должен ужу 16 лямов

Гость||

Извините но некогда, и у меня явно складывается такое личное мнение что и здорового человека скоро сделают инвалидом, уезжая утром на работу по 40 человек в маршрутке, ковид.... тюююю... нормально

Гость||

Лобари в депутатах продолжают убивать троллейбус

Гость||

да сдайте все в чермет и забудьте про это.

Гость||

Гость писал(a):

по 40 человек в маршрутке, ковид.... тюююю... нормально
а ты масочку одевай и все будет зергуд

Гость||

не ты а ВЫ, с чего Вы взяли что я в маске или без нее, вся суть что 40 человек в маршрутке.. и не надо писать что, зачем садится в маршрутку где столько людей... других вариантов власть не оставляет..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и автоматизированными средствами учета пассажиропотока.
Для этого введите положенные по закону онлайн кассы.

Гость||

не понимаю почему работники молчат, в саратове вышли и добились и повышения зарплат и новые троллейбусы, наши молчат, могут только над людьми издеваться открывая дверь рядом с водителем что бы неудобно заходить и пачкаться...тьфу срамота

Гость||

После всего этого начинаешь понимать, что решение городских и областных властей об отказе от строительства трамвайных путей в городе в пользу создания троллейбусной сети конца 40-х годов прошлого века было ошибочным.

Гость||

Уберите пожалуйста этих ржавый, рогатый транспорт... Никто уже не ездить на этом холодном холодильнике

Гость||

Гость писал(a):

Когда общественный транспорт станет ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ?????
Когда депутаты станут инвалидами.

Гость||

Просто решить этот вопрос некому, одни "лизуны"

Гость||

Гость писал(a):

Уберите пожалуйста
Я бы вас убрал, с большим удовольствием, кстати...

Гость||

Гость писал(a):

вся суть что 40 человек в маршрутке
ну и как тебя понять где здесь суть

Гость писал(a):

по 40 человек в маршрутке, ковид.... тюююю... нормально
ты тут и 40 приплел и ковид ты уж определись что хотел сказать.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте