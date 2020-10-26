Троллейбусы: перед перевозчиком ставят невыполнимые условия

26.10.2020 | 15:55

В понедельник, 26 октября, в редакцию портала PenzaInform.ru поступило открытое письмо генерального директора ООО «Универсал Сервис» Александра Кровякова на имя главы городской администрации Андрея Лузгина, датированное 26-м числом.

Созданная 1 сентября 2020 года фирма с 1 октября, после расторжения договора с ООО «Горэлектротранс», осуществляет перевозку пассажиров наземным электрическим транспортом по шести муниципальным маршрутам.

Перипетии с рогатыми машинами начались летом, после обсуждения новой концепции развития общественного транспорта в Пензе, которая предусматривает замену троллейбусов на автобусы и корректировку маршрутов.

В 2020-м, как известно, были заложены средства лишь на восемь месяцев, деньги на функционирование машин в оставшиеся четыре приходилось изыскивать.

В конце августа и начале сентября народные избранники обсуждали судьбу троллейбусов на повышенных тонах. В итоге было решено выделить 9,8 млн рублей на работу электротранспорта в октябре, 6 млн 999 тыс. 700 рублей - в ноябре и 6 млн 457 тыс. - в декабре.

22 октября Андрей Лузгин заявил, что в проекте бюджета Пензы на 2021 год запланирован лимит средств на работу троллейбусов в полном объеме. Однако, по его словам, ситуация не самая простая. Предложение администрации еще должны поддержать депутаты гордумы. Кроме того, есть вопросы насчет перевозчика.

В своем письме Александр Кровяков от лица коллектива работников троллейбусного депо поблагодарил мэра за стремление сохранить электротранспорт, однако обозначил ряд проблем, с которыми пришлось столкнуться его организации.

«На данный момент задолженность бюджета перед компанией-перевозчиком за оказанные работы по перевозке пассажиров троллейбусами по ранее заключенным контрактам составляет более 16 000 000 рублей. Этот факт затрудняет развитие троллейбусного предприятия», - пояснил Кровяков.

Кроме того, как он отметил, городское управление транспорта и связи выдвинуло новое условие в рамках аукциона на ноябрь - оснащение машин системами видеофиксации и автоматизированными средствами учета пассажиропотока.

«Вызывает удивление такое неожиданно быстрое решение УТИС решить эту задачу именно к ноябрю 2020 года. С какой целью УТИС устанавливает такие сжатые сроки? Не идет ли это вразрез с вашими заявлениями? Хорошо ли в УТИС понимают объем этой работы? Может, управление, наоборот, этим хочет вынудить перевозчиков отказаться от участия в аукционе и списать на перевозчика вину за срыв перевозок? Не проще ли эту задачу внести в условия аукциона на 2021 год? Что изменится, если оставшиеся два месяца года электротранспорт будет работать в том же формате, что и сейчас?

Также считаем, что УТИС по непонятным для нас причинам создал путаницу с датой проведения аукциона (в документации это 02.11.2020) и началом выполнения работ (в документации это 01.11.2020, то есть на день раньше проведения самого аукциона). Что это? Техническая ошибка, неграмотность исполнителя или чье-то сознательное намерение создать условия для срыва аукциона?» - поинтересовался автор письма.

Руководитель фирмы предупредил, что выполнение новых требований может привести к удорожанию стоимости поездки для пассажира.

«Мы очень глубоко переживаем события последних месяцев, когда в СМИ активно шла информация о возможной ликвидации троллейбусного парка. Многие работники вынуждены были уволиться с предприятия. С учетом нынешней ситуации в стране и в регионе в частности, связанной с эпидемиологической обстановкой, в коллективе ощущалась социальная напряженность. С учетом вашего желания сохранить троллейбусный парк как дееспособное предприятие считаем своим долгом активно участвовать в этом процессе, в том числе путем разрешения проблем, обозначенных в данном письме», - заключил Александр Кровяков.