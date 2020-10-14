Пензенскую службу крови наградили после проверки

14.10.2020 | 19:48

Работу Пензенского областного клинического центра крови проверяли незаметно и тихо. Контроль осуществляла независимая экспертная группа в сфере донорства Общественной палаты Российской Федерации. Оценке подверглись все подобные организации в 85 субъектах страны.

«По информационной открытости, по тому, как работают сайты, как наша служба работает в соцсетях. Заходили на наш сайт, задавали вопросы, и мы, этого не зная, вошли в шорт-лист», - сообщила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Пензенская служба крови удостоилась специальной общественной награды «Знак качества» серебряного стандарта.

Созданные благоприятные условия оценила и Елена Барашкова. В центре она на особом счету как обладатель редкой группы - первой отрицательной.

«Очень комфортно», - отметила донор.

«Должен ощущать максимум комфорта, получать всю информацию, которая необходима, знать, как подготовиться к донорству. В день у нас приходит до 50-60 человек и на выезде где-то до 40 человек сдают цельную кровь», - рассказала Татьяна Крылова.

В условиях пандемии вся донорская кровь проверяется на антитела к COVID-19. Их наличие позволяет заготавливать плазму для тех, кому это жизненно необходимо. За три с половиной месяца было создано около 500 доз.