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Общество

Пензенскую службу крови наградили после проверки

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Работу Пензенского областного клинического центра крови проверяли незаметно и тихо. Контроль осуществляла независимая экспертная группа в сфере донорства Общественной палаты Российской Федерации. Оценке подверглись все подобные организации в 85 субъектах страны.

«По информационной открытости, по тому, как работают сайты, как наша служба работает в соцсетях. Заходили на наш сайт, задавали вопросы, и мы, этого не зная, вошли в шорт-лист», - сообщила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Пензенская служба крови удостоилась специальной общественной награды «Знак качества» серебряного стандарта.

Созданные благоприятные условия оценила и Елена Барашкова. В центре она на особом счету как обладатель редкой группы - первой отрицательной.

«Очень комфортно», - отметила донор.

«Должен ощущать максимум комфорта, получать всю информацию, которая необходима, знать, как подготовиться к донорству. В день у нас приходит до 50-60 человек и на выезде где-то до 40 человек сдают цельную кровь», - рассказала Татьяна Крылова.

В условиях пандемии вся донорская кровь проверяется на антитела к COVID-19. Их наличие позволяет заготавливать плазму для тех, кому это жизненно необходимо. За три с половиной месяца было создано около 500 доз.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот что не развалилось в Пензе, а действительно развивается - Служба крови ! Действительно хороший руководитель - Крылова Т.В.!Спасибо за спасённые жизни !

Гость||

То судят,по истечению срока давности,то награждают...

Гость||

Без судимости не наградят. Это Пенза Карл

Имя: Гость
Комментарий:

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