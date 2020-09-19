В Каменском районе жители отметили праздник картофеля

19.09.2020 | 19:34

Кому второй хлеб, а кому повод для праздника в чистом поле. На каменском раздолье, недалеко от села Головинщино, гуляли ряженые. В чугунках - запеченные с луком клубни. Столы ломились от блюд, в которых один ингредиент один.

«Картовник, бутерброды с картошкой, салат с картошкой, торт из картошки», - рассказали участницы фестиваля.

«Петр I ее привез, а какие картофельные бунты были... ого-го! Не знали, что картошка в земле растет, ели совсем другое. А вот когда однажды ботву жгли и клубни сожгли, попробовали - какая вкуснотень получилась! С этих пор картошку мы и едим», - отметила жительница с. Головинщино Ольга Сдобнова.

Гостей встречали традиционным сдобным караваем с солью, но не забывали вставить слово о виновнице праздника.

«Все очень нравится, концерт замечательный, даже погода совершенно не испортила нам настроение. Всем большое спасибо!» - произнесла женщина.

«Понравились народные промыслы. Очень много людей с тем, что выросло, приехали. Мы очень довольны», - пояснила местная жительница.

Погода не испугала ни организаторов осеннего праздника «Картофель Fest», ни участников. Соседи из других районов прибыли со своими артистами.

Пока женская душа ликовала в танце, мужские руки крепко держали инструмент. Кузнец Вадим Карамышев знакомил с одной из древних техник ковки. Рядом - горн, который чаще можно увидеть в музее, нежели в деле.

«Я не пью, но сделал образец оберега для тех, кто хочет бросить пить. Человек должен сам отковать гвоздь, завязать узлом», - сообщил кузнец.

«Картофель Fest» обещает стать традиционным осенним праздником урожая, завершения сельхозработ.