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Общество

В Пензенской области устроят фестиваль картошки

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В Пензенской области готовятся к проведению гастрономического фестиваля. «Картофель-Фест» пройдет 19 сентября в селе Головинщино Каменского района.

В пресс-службе местной администрации рассказали, что в середине XIX века этот населенный пункт особенно славился своей торговлей хлебом и картофелем.

Гостей фестиваля ждут разнообразные блюда из картошки, «задорные песни, танцы, детская площадка с аттракционами, викторинами, батутами, развлечениями и мастер-классами».

Особое внимание уделят любителям делать снимки для соцсетей - на территории проведения фестиваля оборудуют тематические фотозоны.

К участию в празднике приглашают всех желающих. Жителей Каменки с программой предстоящего мероприятия будут знакомить волонтеры (члены местного молодежного парламента и учащиеся техникума промышленных технологий).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Надо быть солидарными с Белорусами, Грыгорыча надо поддерживать! Молодцы!

Гость||

Ждём увеличения короновирусных

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Картофель-Фест» пройдет 19 сентября в селе Головинщино Каменского района.
Ярмарка картофеля у них не актуальна ,актуален Фест.А что не на латинице?

Гость||

Извращенная фантазия

Гость||

адинсплашнойпразник

Имя: Гость
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