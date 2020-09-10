В Пензенской области устроят фестиваль картошки

10.09.2020 | 09:59

В Пензенской области готовятся к проведению гастрономического фестиваля. «Картофель-Фест» пройдет 19 сентября в селе Головинщино Каменского района.

В пресс-службе местной администрации рассказали, что в середине XIX века этот населенный пункт особенно славился своей торговлей хлебом и картофелем.

Гостей фестиваля ждут разнообразные блюда из картошки, «задорные песни, танцы, детская площадка с аттракционами, викторинами, батутами, развлечениями и мастер-классами».

Особое внимание уделят любителям делать снимки для соцсетей - на территории проведения фестиваля оборудуют тематические фотозоны.

К участию в празднике приглашают всех желающих. Жителей Каменки с программой предстоящего мероприятия будут знакомить волонтеры (члены местного молодежного парламента и учащиеся техникума промышленных технологий).