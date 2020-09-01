В Пензе проблема бесхозяйных сетей начала постепенно решаться

01.09.2020 | 18:23

Проблема бесхозяйных сетей начала постепенно решаться, говорит активист про ответ городской администрации. В бумаге содержатся сведения о том, что трубы, ведущие в 6-й и 7-й микрорайон Арбекова, включены в перечень никому не принадлежащих, а затем переданы ресурсоснабжающим компаниям. Раньше ремонтировать многокилометровые коммуникации никто не хотел. Правда, пришлось долго судиться.

«Последние 10-12 лет в городе реализуется неправильная, с моей точки зрения, градостроительная политика, которая связана с тем, что городская администрация согласовывает застройщикам точку подключения по инженерным сетям далеко от дома.

С точки зрения ресурсника и администрации, первоначально эти сети были отнесены на баланс жителей, что в принципе недопустимо. Например, по Арбековской Заставе, у нас эти сети проходили под федеральной трассой Москва - Челябинск. Точка подключения была далеко, в районе улицы Ульяновской», - сообщил председатель ТСЖ «Полет» Павел Кузнецов.

Журналисты 11 канала рассказывали про этот казус. В феврале 2020-го жители домов на улице 65-летия Победы жаловались на нестабильный напор воды. Ресурсник отвечал, что при застройке микрорайона проложенные издали сети не взял на баланс ни он, ни администрация города. Так что чините сами. Когда забивалась канализация, ответ был таким же.

«Когда покупаешь квартиру, как-то не думаешь, где у тебя точка подключения, какие трубы висят», - рассказал председатель ТСЖ «Дом № 1» Юлия Коновалова.

Пришлось через суд доказывать, что сети, относящиеся к дому, заканчиваются там, где стоит стена многоэтажки, а потом идти к служителям Фемиды снова, чтобы мэрия признала: коммуникации ничьи, нужно заставлять ресурсоснабжающие организации брать их на баланс. Ведь уже теперь периодически требуется ремонт.

Через несколько лет крупные микрорайоны могут остаться без воды. Проблема касается не только арбековских высоток. При аварии жителям придется отдавать деньги из собственного кармана.

«Если у вас на баланс дома повешено много внешних сетей по теплоснабжению, это значит, что за каждый метр этого участка вы из своего кармана начинаете оплачивать потери доставки тепловой энергии. Или канализация забивается, или свет отключается», - пояснил Павел Кузнецов.

Он говорит, что самая проблемная ситуация с уличными фонарями. Для примера берет дома в Заводском районе.

«Если по водоснабжению, по теплоснабжению мы как-то можем решить этот вопрос, прикрываясь федеральным законодательством, то в части уличного освещения эти вопросы решаются на уровне правил благоустройства в городе Пензе. Но из правил благоустройства города исключили норму и обязанность муниципалитета осуществлять освещение придомовых территорий», - отметил Павел Кузнецов.

В итоге суд в постановке фонарей на баланс отказал. Жители сами могут заключить контракт, сказали в мэрии.