Коронавирус: за сутки в регионе подтвердили 16 диагнозов у детей

В четверг, 11 июня, в региональном оперативном штабе подтвердили 115 новых случаев коронавирусной инфекции.
Вирус выявили у взрослых, а также у 16 несовершеннолетних. Инфекцию подхватили 11-месячный малыш и двое годовалых, трое ребят в возрасте 3 лет, дети 8 и 9 лет.
Также диагноз подтвердился у двух подростков 14 лет, трех 15-летних, двух 17-летних и одного 16-летнего.
На данный момент в регионе зафиксировано 143 случая опасной инфекции у несовершеннолетних.
Большинство из них (90) – это дети в возрасте от 1 месяца до 10 лет.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
А дети где подхватывают коронавирус? Они контактировали непосредственно с заболевшими? Или как?