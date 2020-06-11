Сетевое издание|18+|Четверг|11 июн 2020|13:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Коронавирус: за сутки в регионе подтвердили 16 диагнозов у детей

Печать

В четверг, 11 июня, в региональном оперативном штабе подтвердили 115 новых случаев коронавирусной инфекции.

Вирус выявили у взрослых, а также у 16 несовершеннолетних. Инфекцию подхватили 11-месячный малыш и двое годовалых, трое ребят в возрасте 3 лет, дети 8 и 9 лет.

Также диагноз подтвердился у двух подростков 14 лет, трех 15-летних, двух 17-летних и одного 16-летнего.

На данный момент в регионе зафиксировано 143 случая опасной инфекции у несовершеннолетних.

Большинство из них (90) – это дети в возрасте от 1 месяца до 10 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

А дети где подхватывают коронавирус? Они контактировали непосредственно с заболевшими? Или как?

Гость||

в поликлинику сходили? прививку сделали?

Гость||

Посмотри на детские площадки перед домами по вечерам и всё станет ясно, где они подхватывают вирус!!! Некоторым родителям -буртасам хоть кол на голове чеши!!! Пока на себе или близких коронавирус не испробуют, мозги не включат!!! А потом сопли и слюни, но иногда бывает уже поздно...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте