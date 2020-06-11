Коронавирус: за сутки в регионе подтвердили 16 диагнозов у детей

11.06.2020 | 12:54

В четверг, 11 июня, в региональном оперативном штабе подтвердили 115 новых случаев коронавирусной инфекции.

Вирус выявили у взрослых, а также у 16 несовершеннолетних. Инфекцию подхватили 11-месячный малыш и двое годовалых, трое ребят в возрасте 3 лет, дети 8 и 9 лет.

Также диагноз подтвердился у двух подростков 14 лет, трех 15-летних, двух 17-летних и одного 16-летнего.

На данный момент в регионе зафиксировано 143 случая опасной инфекции у несовершеннолетних.

Большинство из них (90) – это дети в возрасте от 1 месяца до 10 лет.