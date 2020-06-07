В Кузнецке здание вокзала и паровоз засияли новыми красками

07.06.2020 | 11:35

В Кузнецке здание вокзала подготовили к летним пассажирским перевозкам. Помимо обновления фасада, специалисты модернизировали освещение в подземном переходе.

Там обычные светильники заменили на светодиодные, сообщили в пресс-службе администрации города.

Также сотрудники локомотивного депо станции Кузнецк и вокзала благоустроили прилегающую территорию.

Преобразился и стоящий на привокзальной площади паровоз. Его отреставрировали, покрасили и сделали на борту надпись с поздравлением с 75-летней годовщиной Победы.

В планах установить в здании вокзала четыре табло прибытия и отправления поездов пригородного и дальнего следования и заменить старую систему динамического информирования пассажиров на более современную.