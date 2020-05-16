Общество

Пензенцам объяснили, почему продлен режим повышенной готовности

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Вопрос, на каком основании продлен режим повышенной готовности, задал губернатору Ивану Белозерцеву житель региона.

«Вы же сами говорили, что, когда динамика выздоровления хотя бы сравняется с числом заболевших, режим ослабят, а у нас который день все больше выздоровевших людей, чем заболевших. Как работает эта ваша статистика, объясните, пожалуйста?» - написал он в соцсети Instagram.

Вот как объяснила ситуацию пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Есть три критерия для снятия режима. Первый - минимум 50% свободных коек. Этого показателя в регионе нет. Второй - охват тестированием. Он выполнен. Третий показатель - коэффициент распространения коронавируса. Пока он выше норматива, определенного Роспотребнадзором».

Режим повышенной готовности ввели 16 марта. Цель меры - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Ряд предприятий прекратил работу, населению рекомендовали оставаться дома и покидать жилище лишь для выхода в магазин, аптеку, больницу, прогулок с питомцами или же в экстренных ситуациях.

С 1 мая был введен масочный режим. Использование средств индивидуальной защиты стало обязательным для тех, кто ездит в общественном транспорте, посещает организации, учреждения, места массового скопления людей.

Впоследствии режим повышенной готовности неоднократно продлевался. В последний раз это произошло в пятницу, 15 мая: ограничения для жителей Пензенской области продлили до 31 мая включительно.

По состоянию на 15 мая, в регионе подтверждено 985 случаев COVID-19, выздоровели 736 пациентов, 10 человек умерли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Потому что Ж

Гость||

А к чему повышенная готовность?

Завтра война,завтра в поход???

Гость||

985 минус 736 минус 10 равно 239. Коек не хватает?

Гость||

Нам лапшу продолжают вешать на уши. Но уже мало, кто верит в неё. Так что живите спокойно и чаще мойте руки)

Гость||

У нас темпы "выздоровления" самые лучшие в России!

Выздоровело почти 70% от заболевших,больше половины, для сравнения -по всей стране 1/5,в подавляющем большинстве областей от 1/10 до 1/ 5,а у нас, повторяю, больше 1/2!

Может пора приглашать спецов из СКЛИФА, в Пензу, чтобы те перенимали бесценный опыт сурских врачей?

А может хватить врать?

И давать не лицемерную статистику?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Есть три критерия для снятия режима. Первый - минимум 50% свободных коек. Этого показателя в регионе нет.
Стоп,ложь .А причем здесь другие заболевания,при чем здесь пневмония,гепатиты,геморрагическая лихорадка и др. инфекционные заболевания,ведь режим ПГ введён только по Ковиду-19 ,а госпитализированных больных с подтверждённым коронавирусом -317 человек, 658 выздоровели и не являются более больными.penzainform.ru писал(a):
Второй - охват тестированием. Он выполнен.
Ну и что из этого?Что значит?

penzainform.ru писал(a):

Третий показатель - коэффициент распространения коронавируса. Пока он выше норматива, определенного Роспотребнадзором».
Публикуйте официальный документ от Роспотребнадзора с подписями и печатями ,что за норматив,кто его составлял и определял,по каким критериям.Есть один критерий эпидемический порог и до него как до Луны пешком,а если вы угробив мобилизационную модель советской медицины не справляетесь с одновременным наплывом пациентов,то это ваш просчёт и ваша преступная ошибка.Пусть губернатор соберёт штаб и проведёт онлайн пресс-конференцию и ответит на конкретные вопросы ,нам не нужен этот бред.

Гость||

Задолбали уже всех. В больницах толко с короновирусом. Что, все другие болезни исчезли? Не смешно? Под эту марку всех угробят. Никакой войны не надо. В Германии уже демонстации по этому поводу. А нас как кукляшек можно чморить.

Гость||

Что непонятно? Куда дожить заболевших? Мест нет! Хоть как то сдержать прирост! А он есть! Что, не видно?

Гость||

Они считают по тестам подтвержденным. Таких немного. Основная масса с пневмонией, которая тот же ковид, но официально не подтвержденный тестами. Ими и забиты все больницы. Поэтому и коек нет. Сто раз уже говорили одно и тоже. Задолбали уже, почему, почему. Как маленькие.

Гость||

Делайте что хотите, только когда заболеете, сидите дома и лечитесь сами, т.к в этом будет только ваша вина.

Гость||

К сожалению, многие поверяют в серьёзность коронавируса только тогда, когда это коснётся либо их самих, либо их близких!!! Умные учатся на своих ошибках, а остальные - на своих!!!

Гость||

По всей стране щас плато рисуют. Скоро одна пневмония будет без короновируса. Только вирусу на это наплевать, он как распространялся, так и распространяется

Гость||

Придумывают и придумывают совершенно новые условия.

Гость||

Гость писал(a):

Что непонятно? Куда дожить заболевших? Мест нет! Хоть как то сдержать прирост! А он есть! Что, не видно?
Ты совсем кретин или как?Они поставляют официальные отчеты в Москву ,которые потом идут в ВОЗ ,и тут цифры вообще не сходятся.У нас увеличили количество инфекционных коек до 1000 ,а больных Ковидом-19 - 317 человек,выздоравливает больше,чем подтверждается заражений.Режим ПГ введён именно по Ковиду и к другим заболеваниям не имеет отношения.У нас есть законы которые обязаны соблюдать и чиновники,иначе уголовная ответственность.

Гость||

Гость писал(a):

Делайте что хотите, только когда заболеете, сидите дома и лечитесь сами, т.к в этом будет только ваша вина.
да не вопрос!

Освобождайте меня от всех налогов, или минимум от ОФМС и я буду сидеть дома.

Куда идти такое заявление подавать?

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Имя: Гость
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