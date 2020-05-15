В Пензенской области выписали еще 78 переболевших коронавирусом

В Пензенской области становится все больше пациентов, победивших коронавирус и выписавшихся из больниц. Данные на пятницу, 15 мая, опубликовала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
«Сегодня выписаны 78 пациентов. Общее число выздоровевших - 736», - написала она.
На эту дату в регионе подтверждено 985 случаев COVID-19. За минувшие сутки зарегистрировано самое большое количество зараженных - коронавирус подтвердился у 61 человека. Среди них четверо детей в возрасте от 1 года до 13 лет.
Больше всего заболевших в Пензе, на втором месте - Городищенский район, на третьем - Бессоновский.
Умерли за все время пандемии 10 человек.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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