Общество

Количество заразившихся коронавирусом в регионе приблизилось к 1 000

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В Пензенской области количество людей, заразившихся коронавирусом, на пятницу, 15 мая, составило 985. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 61 пациента.

Новые данные по случаям заражения обнародовал московский оперативный штаб.

14 мая в регионе зафиксировали 45 новых случаев COVID-19, 13-го - 42. В числе новых заболевших - дети 4 и 7 лет.

Всего с начала эпидемии коронавирус успешно побороли 658 жителей области. Скончались 10 пациентов: 7 мужчин в возрасте от 34 до 86 лет и 3 женщины - от 50 до 77 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А говорите, что приостановлено...

Гость||

Дайте пожалуйста статистику по пневмонии

Гость||

Вот вам и майские праздники

Гость||

Хуже войны...

Гость||

Пензаимформ, напишите ситуацию с пневмонией.

Гость||

В пензенском КИМе сообщили число пациентов с Covid-19 и пневмонией «На стационарном лечении находится 486 больных с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией, 82 пациента с новой коронавирусной инфекцией получают медицинскую помощь амбулаторно с дистанционным сопровождением. Из числа госпитализированных 135 больных находятся на кислородной поддержке, 12 - в ОРИТ, 7 - на ИВЛ», - отмечается в посте.

Гость||

Опа! А вот и дачники подтянулись.

Гость||

Седня зато 100+ выпишут

Гость||

ну вам же надо футбол погонять, с детьми потрындеть на площадках, в магазинах полапать впереди стоящих, в транспорте впритирочку по одной остановке кататься

Гость||

А где Никишин? Несколько дней его не видно,не слышно.

Гость||

А в области сколько с пневмонией лечатся?

Гость||

Он наверно отказался отвечать за весь пензенский Маскерад!

Гость||

Нормально, сейчас опять паникеры начнут всех обвинять и призывать сидеть дома.

Нечего по инетам лазить, предоставили дуракам такую возможность, теперь они какого-то Ковида ищут везде.

Гость||

Слава богу, погода испортилась, а то у нас по вечерам все лавочки были заняты - подростки с телефонами, калдыри с пивасом, мамаши с детьми. И все плечом к плечу и без масок. Прохожие замечания делали, а они в ответ еще и огрызались.

Гость||

Я так понимаю,нашему роспотребу нужен повод продлить самоизоляцию.

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Имя: Гость
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