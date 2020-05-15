Количество заразившихся коронавирусом в регионе приблизилось к 1 000

15.05.2020 | 10:40

В Пензенской области количество людей, заразившихся коронавирусом, на пятницу, 15 мая, составило 985. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 61 пациента.

Новые данные по случаям заражения обнародовал московский оперативный штаб.

14 мая в регионе зафиксировали 45 новых случаев COVID-19, 13-го - 42. В числе новых заболевших - дети 4 и 7 лет.

Всего с начала эпидемии коронавирус успешно побороли 658 жителей области. Скончались 10 пациентов: 7 мужчин в возрасте от 34 до 86 лет и 3 женщины - от 50 до 77 лет.