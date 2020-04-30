В Пензенской области мебельщикам разрешили вернуться к работе

В Пензенской области возобновляют работу предприятия, занимающиеся производством мебели.
Об этом сообщила вечером в четверг, 30 апреля, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. Информация опубликована в ее личном телеграм-канале.
Ранее стало известно, что 1 мая в Пензенской области откроются парикмахерские и салоны красоты, а также магазины дачных товаров. Главным условием возобновления деятельности организаций является строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
Режим повышенной готовности в регионе продлен до 11 мая включительно. Для тех, кто пользуется общественным транспортом, посещает организации, учреждения и места массового скопления людей, теперь обязательно ношение защитной маски.
По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, приостановлена работа организаций общественного питания, торговых и развлекательных центров, спортивных объектов и других организаций.
По данным на 30 апреля, в регионе 406 зараженных коронавирусом, 116 выздоровевших и 7 умерших.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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