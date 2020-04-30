Общество

В Пензенской области мебельщикам разрешили вернуться к работе

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В Пензенской области возобновляют работу предприятия, занимающиеся производством мебели.

Об этом сообщила вечером в четверг, 30 апреля, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. Информация опубликована в ее личном телеграм-канале.

Ранее стало известно, что 1 мая в Пензенской области откроются парикмахерские и салоны красоты, а также магазины дачных товаров. Главным условием возобновления деятельности организаций является строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 11 мая включительно. Для тех, кто пользуется общественным транспортом, посещает организации, учреждения и места массового скопления людей, теперь обязательно ношение защитной маски.

По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, приостановлена работа организаций общественного питания, торговых и развлекательных центров, спортивных объектов и других организаций.

По данным на 30 апреля, в регионе 406 зараженных коронавирусом, 116 выздоровевших и 7 умерших.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

С какого числа?

Гость||

А авто сервисы

Гость||

А церкви откроют???

Гость||

Месяц без работы. Иван кто компенсирует

Гость||

Гость писал(a):

Месяц без работы. Иван кто компенсирует
За кого голосовали тот и компенсирует, догонит и ещё компенсирует.

Гость||

Ну вот вам и плато 3 дня по 40

Гость||

места массового скопления людей, теперь обязательно ношение защитной маски.

Не защитной, а лицевой в постановлении так написанной.

Гость||

Молодцы власти города...дали людям возможность выдти на работу...всем надоела самоизоляция...пора на ноги вставать и кормить семьи и детей...

Гость||

Строительные магазины откройте пожалуйста

Гость||

Авто сервисы работают или нет. А Иван Александрович?

Гость||

Все...опять свои кривушки вонючие на конфирмат собирать будут...

Имя: Гость
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