В Пензенской области мебельщикам разрешили вернуться к работе

30.04.2020 | 19:47

В Пензенской области возобновляют работу предприятия, занимающиеся производством мебели.

Об этом сообщила вечером в четверг, 30 апреля, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. Информация опубликована в ее личном телеграм-канале.

Ранее стало известно, что 1 мая в Пензенской области откроются парикмахерские и салоны красоты, а также магазины дачных товаров. Главным условием возобновления деятельности организаций является строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 11 мая включительно. Для тех, кто пользуется общественным транспортом, посещает организации, учреждения и места массового скопления людей, теперь обязательно ношение защитной маски.

По-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий, приостановлена работа организаций общественного питания, торговых и развлекательных центров, спортивных объектов и других организаций.

По данным на 30 апреля, в регионе 406 зараженных коронавирусом, 116 выздоровевших и 7 умерших.