Общество

На улице Гагарина в Пензе устроили ярмарку

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Санитарный контроль проходили все посетители ярмарки на улице Гагарина. Ее организовали для того, чтобы садоводы и дачники могли приобрести необходимые саженцы плодовых деревьев, овощную рассаду, прикупить необходимый для работы на земле инвентарь. Более 50 участников из разных районов области привезли свой зеленый товар.

«У нас многие любят заниматься на дачах выращиванием сельскохозяйственных культур. Для кого-то это хобби, для кого-то - возможность получить дополнительную продукцию, которую они потом используют в осенне-зимний период», - рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Игорь Разин, хозяин питомника, на ярмарке провел мастер класс: консультировал, как правильно сформировать дерево, заложить плодовые веточки груши, персика.

«Купили шелковицу и яблоню, хорошие саженцы. Все хорошо организовано, я даже не ожидал! Спасибо вам за то, что работаете для людей», - отметил покупатель.

Май для садоводов - пожалуй, тот месяц, когда нельзя терять ни дня: посевная пора в самом разгаре. Разбирали на ярмарке практически все. Любовь Меркулова даже представить себе не могла, что перец, капуста и томаты так быстро разойдутся по рукам дачников.

«Метелица», «бычье сердце» есть, «пламя агро» и еще много сортов. Мы привезли целую машину и все продали за час», - пояснила женщина.

Те, кто еще не посадил картофель, интересовались семенами. Сергей Смагин очень рекомендует сорт «гала», удивительный по своей урожайности.

«Два килограмма посадил, а выкопал 13 ведер - я обалдел! Сам с Лунино. Картошка очень вкусная, ее начинаешь варить - она от температуры желтеет и желтеет, прямо как с маслом получается», - сообщил мужчина.

Чтобы вырастить картошку с маслом или томаты «бычье сердце», только посадить их мало. Трудиться придется весь сезон.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

чтобы садоводы и дачники могли приобрести необходимые саженцы плодовых деревьев
Поздновато

Гость||

Пенсию после такой ярмарки, будут получать меньшее количество людей.

Гость||

Чиновники, согласно заявлению пресс-службы губернатора, лишь обсуждали, как повысить индекс самоизоляции, который в регионе очень низок. А дезинфекцию планировали ради сохранения здоровья людей, а не для их разгона, уверяют в администрации. Были ли вырваны из контекста также фразы о "гопниках" и "слабоумных", в пресс-службе не уточнили.

Гость||

Спасибо за адекватное решение власти! Побольше бы таких адекватных и народных решений.....

Всем высоких урожаев, кушать все со своих огородов! Не покупать турецкое.... Сами себя прокормим!

Гость||

Посмотрим на статистику заболеваний коронавирусом с 14 по 21 мая. Кто пролоббирует теперь проведение ярмарки по торговле обувью,купальниками и прочим?

Гость||

ЯРМАРКИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ?

Гость||

Дурачек комментирует как пьяный

Гость||

Давно пора заканчивать эту эпопею с самоизоляцией и выходить на улицы! Из за последствия этой непонятной самоизоляции здохнет народу в 1000 раз больше чем от коронавирусов всяких!!!

Гость||

Гость писал(a):

Дурачек комментирует как пьяный
Дурачок твой папа,он не предохранялся.

Гость||

С 2х кг - 13 ведер, я тоже обалдел.

Гость||

Правильно сделал!!!давно пора из нор вылазить

Гость||

Картошка очень вкусная, ее начинаешь варить - она от температуры желтеет и желтеет, прямо как с маслом получается», - сообщил мужчина.

Дядя деревенский, у этого сорта мякоть такая, а не "от температуры желтеет". Мякоть от бледно-жёлтого до насыщенного жёлтого цвета из-за наличия каротина. Наверное, и не слышал такого слова как каротин?

Ты понял, деревня? Запиши себе фломастером на руке.

Гость||

Сам ты каронтин

Гость||

Каротин поставил раком карантин?

Гость||

Гость писал(a):

Сам ты каронтин

Запиши в трёх местах. Не напутай, деревня.

При покупке сразу смотри на срез картофелины и не рассказывай здесь сказки про желтизну от варки. Здесь тебе город, а не Лунино.

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Имя: Гость
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