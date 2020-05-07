На улице Гагарина в Пензе устроили ярмарку

07.05.2020 | 18:00

Санитарный контроль проходили все посетители ярмарки на улице Гагарина. Ее организовали для того, чтобы садоводы и дачники могли приобрести необходимые саженцы плодовых деревьев, овощную рассаду, прикупить необходимый для работы на земле инвентарь. Более 50 участников из разных районов области привезли свой зеленый товар.

«У нас многие любят заниматься на дачах выращиванием сельскохозяйственных культур. Для кого-то это хобби, для кого-то - возможность получить дополнительную продукцию, которую они потом используют в осенне-зимний период», - рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Игорь Разин, хозяин питомника, на ярмарке провел мастер класс: консультировал, как правильно сформировать дерево, заложить плодовые веточки груши, персика.

«Купили шелковицу и яблоню, хорошие саженцы. Все хорошо организовано, я даже не ожидал! Спасибо вам за то, что работаете для людей», - отметил покупатель.

Май для садоводов - пожалуй, тот месяц, когда нельзя терять ни дня: посевная пора в самом разгаре. Разбирали на ярмарке практически все. Любовь Меркулова даже представить себе не могла, что перец, капуста и томаты так быстро разойдутся по рукам дачников.

«Метелица», «бычье сердце» есть, «пламя агро» и еще много сортов. Мы привезли целую машину и все продали за час», - пояснила женщина.

Те, кто еще не посадил картофель, интересовались семенами. Сергей Смагин очень рекомендует сорт «гала», удивительный по своей урожайности.

«Два килограмма посадил, а выкопал 13 ведер - я обалдел! Сам с Лунино. Картошка очень вкусная, ее начинаешь варить - она от температуры желтеет и желтеет, прямо как с маслом получается», - сообщил мужчина.

Чтобы вырастить картошку с маслом или томаты «бычье сердце», только посадить их мало. Трудиться придется весь сезон.