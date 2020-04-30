Общество

В Пензенской области решили открыть парикмахерские

Печать

С 1 мая в Пензенской области наконец начнут работать организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие парикмахерские услуги.

Об этом стало известно в четверг, 30 апреля, из сообщения пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной. Она уточнила, что вести деятельность разрешено «при соблюдении строгих требований».

Ранее эти требования уже перечислялись. Так, ежедневно перед открытием в помещениях необходимо проводить генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств. Сотрудники перед началом трудового дня должны пройти «утренний фильтр».

На входе нужно поставить емкость с антисептиком, в котором содержится не менее 60% изопропилового спирта или 70% - этилового, положить дезинфицирующие салфетки. Между сотрудниками предприятия и клиентами рекомендуется ограничить контакты, обслуживая по предварительной записи в отдельном кабинете и соблюдая интервал между посетителями не менее 20 минут.

Работать сотрудники должны посменно, на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, а во время обеденного перерыва не покидать территорию предприятия. Принимать пищу они могут в специально организованном для этого помещении, где есть раковина, а также дезинфицирующие средства для мытья рук.

Помимо этого, работникам порекомендовали использовать индивидуальные средства защиты: халаты, шапочки, маски, перчатки, специальную обувь.

Каждые два часа помещения должны проветриваться. После обслуживания клиента поверхности и инструменты следует протирать влажной тряпкой, смоченной в дезинфицирующем растворе.

Владельцы парикмахерских и салонов красоты несколько раз обращались к губернатору с просьбами разрешить им вернуться к работе, однако глава региона неуклонно отказывал, заявляя, что еще не время.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Приходить только со своими ножницами и расчёсками.

Гость||

И эти себе работу выклянчили. А как же самоизоляция? Власти вы ополоумили?

Гость||

Маразм крепчал

Гость||

Гость писал(a):

Приходить только со своими ножницами и расчёсками.
Своих вшей принеси пожалуйста.

Гость||

Гость писал(a):

И эти себе работу выклянчили. А как же самоизоляция? Власти вы ополоумили?
Может быть вы накормите семьи всех парикмахеров? оплатите их кредиты, налоги и жкх? Я только за сидеть дома! Если за меня будут оплачивать все мои расходы.

Гость||

А почему вы против парикмахерских, если вы ими не пользуйтесь, не говорите за всех. Заразу где угодно можно поймать, а люди, которые хотят работать они будут все выполнять, все гигиенические требования. Я работаю горничной и сижу без денег целый месяц, я одна воспитываю двоих детей, муж умер полтора года назад. Я до вируса работала со всеми дизинфекционными средствами с утра и до вечера, а теперь и подавно.

Гость||

А почему парикмахеры могут работать, а остальные нет? Они какие-то особенныые и успели выработать себе иммунитет к вирусу? В хоз. магазинах тоже у входа можно ведро со спиртом поставить и тряпочки положить, для дезинфекции.

Гость||

А садики когда откроют? Тем кому работать разрешили детей куда девать?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте