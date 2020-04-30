В Пензенской области решили открыть парикмахерские

30.04.2020 | 15:48

С 1 мая в Пензенской области наконец начнут работать организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие парикмахерские услуги.

Об этом стало известно в четверг, 30 апреля, из сообщения пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной. Она уточнила, что вести деятельность разрешено «при соблюдении строгих требований».

Ранее эти требования уже перечислялись. Так, ежедневно перед открытием в помещениях необходимо проводить генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств. Сотрудники перед началом трудового дня должны пройти «утренний фильтр».

На входе нужно поставить емкость с антисептиком, в котором содержится не менее 60% изопропилового спирта или 70% - этилового, положить дезинфицирующие салфетки. Между сотрудниками предприятия и клиентами рекомендуется ограничить контакты, обслуживая по предварительной записи в отдельном кабинете и соблюдая интервал между посетителями не менее 20 минут.

Работать сотрудники должны посменно, на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, а во время обеденного перерыва не покидать территорию предприятия. Принимать пищу они могут в специально организованном для этого помещении, где есть раковина, а также дезинфицирующие средства для мытья рук.

Помимо этого, работникам порекомендовали использовать индивидуальные средства защиты: халаты, шапочки, маски, перчатки, специальную обувь.

Каждые два часа помещения должны проветриваться. После обслуживания клиента поверхности и инструменты следует протирать влажной тряпкой, смоченной в дезинфицирующем растворе.

Владельцы парикмахерских и салонов красоты несколько раз обращались к губернатору с просьбами разрешить им вернуться к работе, однако глава региона неуклонно отказывал, заявляя, что еще не время.