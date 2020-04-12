Общество

В регионе увеличится количество предприятий, занятых пошивом масок

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В Пензенской области еще четыре предприятия займутся пошивом медицинских масок. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства промышленности и инновационной политики.

В настоящий момент специалисты этих организаций налаживают производство и в скором времени приступят к нему.

«Предприятия области, которые организовали производство защитных масок, с 1 апреля сшили порядка 250 000 изделий. Таких предприятий 15», - отметили в пресс-службе министерства.

Большая часть продукции была направлена в медучреждения, правоохранительные органы, на предприятия непрерывного цикла производства.

Недостаток медицинских масок в аптеках почувствовался уже в начале февраля. 1 марта один из жителей Пензенской области пожаловался губернатору, что маску невозможно купить ни в одной аптеке из-за слишком большого спроса.

Министр здравоохранения Александр Никишин предложил самостоятельно шить повязки. Изготовлением занялись как пензенские предприятия, так и волонтеры. Также пошиву ватно-марлевых повязок стали обучать школьников на уроках технологии.

Между тем пензенские умельцы не растерялись: стали шить маски и продавать их всем желающим. Так, на проспекте Строителей женщина торговала дефицитным товаром с рук.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото prom.pnzreg.ru
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Гость||

А Никишин не хочет предложить тестироваться и лечиться самим

Гость||

В Сербии перчатки и маски появились в аптеках.Цены довирусные,всё под контолем государства.

Имя: Гость
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