18.03.2020 | 08:42

Занятие провели в средней школе с. Верхняя Елюзань Городищенского района.

«16 марта на уроке технологии обучающиеся 6 «Б» изготовили простейшее средство защиты органов дыхания - ватно-марлевую повязку и провели тренировку по применению ВМП», - сообщается на сайте отдела образования Городищенского района.

Чиновники уточнили, что средства индивидуальной защиты «предназначены для предотвращения сверхнормативного воздействия на людей вирусов, опасных и вредных аэрозолей, газов и паров, попавших в окружающую среду при разрушении оборудования и коммуникаций соответствующих объектов и при применении оружия массового поражения».

Дефицит медицинских масок в Пензенской области вызван ситуацией с коронавирусом. Повышенный спрос возник после того, как их назвали действенным средством профилактики.

19 февраля сообщалось о проверке, проведенной сотрудниками регионального министерства здравоохранения. Представители ведомства отчитались, что в большинстве аптек этот товар присутствовал. Маски продавались по цене от 7 до 15 рублей за штуку.

Однако 1 марта один из жителей Пензенской области пожаловался губернатору Ивану Белозерцеву, что маску невозможно купить ни в одной аптеке города из-за слишком большого спроса.

Министр здравоохранения Александр Никишин, которому глава региона в связи с этим предоставил слово, предложил шить маски самостоятельно.

17 марта Иван Белозерцев заявил, что средства защиты скоро поступят в продажу.

«Мы договорились со швейными предприятиями Пензенской области о пошиве. К этой работе они уже приступили», - уточнил губернатор.

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