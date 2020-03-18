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Общество | Пензенских школьников научили шить ватно-марлевые повязки

18.03.2020|08:42
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Занятие провели в средней школе с. Верхняя Елюзань Городищенского района.

«16 марта на уроке технологии обучающиеся 6 «Б» изготовили простейшее средство защиты органов дыхания - ватно-марлевую повязку и провели тренировку по применению ВМП», - сообщается на сайте отдела образования Городищенского района.

Чиновники уточнили, что средства индивидуальной защиты «предназначены для предотвращения сверхнормативного воздействия на людей вирусов, опасных и вредных аэрозолей, газов и паров, попавших в окружающую среду при разрушении оборудования и коммуникаций соответствующих объектов и при применении оружия массового поражения».

Дефицит медицинских масок в Пензенской области вызван ситуацией с коронавирусом. Повышенный спрос возник после того, как их назвали действенным средством профилактики.

19 февраля сообщалось о проверке, проведенной сотрудниками регионального министерства здравоохранения. Представители ведомства отчитались, что в большинстве аптек этот товар присутствовал. Маски продавались по цене от 7 до 15 рублей за штуку.

Однако 1 марта один из жителей Пензенской области пожаловался губернатору Ивану Белозерцеву, что маску невозможно купить ни в одной аптеке города из-за слишком большого спроса.

Министр здравоохранения Александр Никишин, которому глава региона в связи с этим предоставил слово, предложил шить маски самостоятельно.

17 марта Иван Белозерцев заявил, что средства защиты скоро поступят в продажу.

«Мы договорились со швейными предприятиями Пензенской области о пошиве. К этой работе они уже приступили», - уточнил губернатор.

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Источник — фото gorodishche-roo.ucoz.ru
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Гость|18.03.2020 08:52|

Вот и будут впахивать на всю область, в три смены, не разгибаясь!

Гость|18.03.2020 09:01|

Чья долька в предприятии?

Гость|18.03.2020 09:04|

Как ажиотаж пройдет - так и поступят в продажу...

Гость|18.03.2020 09:15|

Молодцы, с детства уже приучают детей не рассчитывать на помощь нашего госуд-ва

Гость|18.03.2020 09:23|

Дети работают, а ты все дольку ищешь...

Гость|18.03.2020 09:29|

Китайцам Россия поставляла маски, а нам дети нашьют)))

Имя: Гость
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