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Общество | Пензенское предприятие занялось пошивом марлевых повязок

19.03.2020|18:15
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Скоро дефицит медицинских масок в Пензе должен исчезнуть или хотя бы стать не таким острым. Местная фирма приступила к пошиву марлевых повязок.

«Было отобрано в первую очередь это предприятие, так как к 2008-2009 году они имели практику и отшили более 100 000 масок. Соответственно, им гораздо проще было вспомнить, что делалось больше 10 лет назад. Здесь буквально за два дня организовали уже это производство», - сообщил министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Сама директор фирмы Ирина Букина говорит, что ее давние связи оказались очень кстати в условиях нехватки нужного материала.

«Я забрала последнюю марлю у партнеров, у них марля тоже кончилась. Есть другие поставщики, но с марлей, в принципе, не очень хорошая ситуация в стране в целом», - пояснила руководитель швейного предприятия.

Планируется, что предприятие будет шить до 3 000 масок в день и тут же отправлять их в аптеки. Цену изделий не озвучили, зато уточнили сроки поставки марлевых повязок. Заказчик получит первую партию вечером 20 марта.

«Будем понимать, что маска одноразовая два часа поработала и выбросилась, а маска марлевая подразумевает, что через два часа вы ее постирали, погладили утюгом с двух сторон и снова надели. Ее прелесть в том, что она многоразового использования», - отметила Ирина Букина.

По словам министра, в конце марта - начале апреля в регион должны поступить 70 000 одноразовых масок. Но и пензенские компании отставать не собираются.

«В настоящее время прорабатывается еще с тремя предприятиями, но там сложнее, потому что они вынуждены перепрофилироваться. Мы их состыковали, они взяли образцы, нарабатывают практику, формируют ценообразование. Ни для кого не секрет, что любая работа должна оплачиваться», - подчеркнул Михаил Торгашин.

Теперь неплохо бы наладить в Пензе и производство туалетной бумаги. Такой опыт у одного местного предприятия тоже уже есть.

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Гость|19.03.2020 18:46|

они стерильные?

Гость|19.03.2020 18:50|

В марле огромные отверстия. Чтобы маска хоть как то сдерживала содержащиеся в выдыхаемом воздухе элементы, ткань должна быть плотной.

Гость|19.03.2020 19:13|

И цена 80р

Гость|19.03.2020 19:23|

Главное верить. Летит, значит, коронавирус в пору чистой белой маски- а там грязный беззубый рот- у вируса инфаркт от ужаса- и все- защищён!!!

Имя: Гость
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