02.04.2020 | 18:36

Сухая и ветреная погода привела к тому, что в Пензенской области раньше обычного объявлен пожароопасный сезон. Отныне жителям региона в лесах запрещается разводить огонь в не оборудованных для этого местах, бросать окурки и спички, оставлять легковоспламеняющиеся материалы.

«В случае выявления нарушений правил пожарной безопасности в лесах грозит административная ответственность в виде штрафа до 200 тысяч рублей. Если эти деяния повлекли возникновение лесного пожара, то штрафы увеличиваются до 1 миллиона», - сообщил начальник отдела Минлесхоза Пензенской области Антон Малин.

Если же необдуманные действия приведут к ущербу, нанесенному лесам или здоровью граждан, то в этом случае может последовать уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 3 лет.

«Поэтому - убедительная просьба к гражданам: не допускать нарушений правил пожарной безопасности в лесах, не разводить открытого огня. Будем проводить профилактические мероприятия с целью выявления и пресечения таких фактов», - добавил Антон Малин.

Структуры, ответственные за безопасность лесных насаждений, переходят на усиленный режим работы. Сотрудники надзорных органов будут пристальнее следить за порядком.

В помощь огнеборцам в регион поступает новое оборудование. На его приобретение в 2020 году выделено 25 миллионов рублей. Первыми куплены противопожарные емкости объемом в 4 кубометра.

«Они оснащены насосами высокого давления, приводятся от вала отбора мощности трактора. Также эти бочки оснащены мощными мотопомпами производительностью 1 100 литров в минуту», - рассказал директор ГБУ ПО «Лесопожарный центр» Алексей Живаев.

В скором времени областной лесопожарный центр должен получить и другое спецоборудование - патрульные комплексы, тяжеловозы, прицепы.

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