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Общество | В Пензе рассказали, как будут исполняться наказы избирателей

18.03.2020|14:43
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60 млн рублей будет потрачено в Пензе на исполнение наказов избирателей. Из них 25 млн 740 тыс. направят управлению ЖКХ, 34 млн 190 тыс. - управлению образования, 70 тысяч - управлению культуры.

Об этом в среду, 18 марта, на заседании комиссии городской думы доложил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Виталий Кузькин.

Он пояснил, что на данные средства на муниципальной земле будут проведены работы по ремонту внутриквартальных дорог, организации детских и спортивных площадок, установке малых архитектурных форм.

«Ориентировочный срок проведения торгов - май, завершения работ - III квартал», - уточнил докладчик.

Виталий Кузькин также добавил, что по наказам избирателей управление культуры закупит учебную литературу для библиотеки № 1 и проведет ремонт в музыкальной школе № 5.

«Очень важно, чтобы наказы были исполнены качественно, поэтому нужен депутатский контроль», - обратился к коллегам заместитель главы города Иван Краснов. Он отметил, что дело не только в недобросовестных подрядчиках, но и в отклонении от проектов, например при установке игровых элементов.

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Гость|18.03.2020 15:06|

penzainform.ru писал(a):

60 млн рублей будет потрачено в Пензе на исполнение наказов избирателей.
Суммарный недельный доход депутатов...

Гость|18.03.2020 15:08|

Дистанционно будут исполнять наказы?

Гость|18.03.2020 15:13|

Заразу уже привезли,спасибо.

Гость|18.03.2020 15:25|

На переименование улицы Терешковой деньги выделите.

Гость|18.03.2020 15:38|

Гость писал(a):

На переименование улицы Терешковой деньги выделите.
Люди голосовали ЗА ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ улицы терешковой.

Имя: Гость
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