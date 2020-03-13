13.03.2020 | 17:03

Чудеса техники прошлого века собрали в музее, который открылся в экспертно-криминалистическом центре регионального управления МВД. Представленные экспонаты помогали в раскрытии преступлений несколько десятков лет назад.

«Криминалистическая лупа тех времен: в ее рукоятку помещались батарейки, и данная лупа имела подсветку», - рассказал начальник ЭКЦ УМВД РФ по области Вадим Сатыренко.

На открытие музея пригласили ветеранов службы. Они рассказали действующим сотрудникам, как работали с такой техникой.

«В пленочный фотоаппарат, может, последний, который находился в ЭКЦ, вставлялась пленка. Пленка обрабатывалась в темноте, чтобы не засветить ее», - пояснил ветеран органов внутренних дел Сергей Шаморкин.

А Алексей Слеповичев вспоминал, как приборы помогали раскрывать порой курьезные преступления. Как-то ему пришлось работать над делом двух соседок. Одна обвиняла другую в краже капусты с ее огорода, та не признавалась. Пришлось изымать вершки у подозреваемой и корешки у потерпевшей.

«Было около 20 кочанов и 20, наверное, корешков. Произвел экспертизу и установил, что, действительно, они ранее составляли единое целое. Это доказало, что соседка воровала капусту», - сообщил ветеран органов внутренних дел.

Такие занятные истории из жизни экспертов в ближайшее время смогут услышать все желающие. В музее будут организовывать экскурсии для тех, кто интересуется криминалистическим прошлым.

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