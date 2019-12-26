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Общество | В Пензе спонсоры спасли клуб «Ровесники» от закрытия

26.12.2019|19:12
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Они сумели выстоять, преодолеть все трудности и даже шагнули вперед, обеспечив организации уверенность в завтрашнем дне. А ведь еще недавно клуб «Ровесники» собирались расформировать.

«Мы вступили в этот городской конкурс грантов и к счастью, вошли в число победителей. Выиграли 374 тысячи. Мы просто счастливы! В этом гранте как раз есть строка «Услуги по содержанию помещения», - рассказала председатель совета клуба старшего поколения «Ровесники» Наталья Борисова.

Также стало возможно обновить костюмы, сделать небольшой косметический ремонт.

В конце 2018-го в клуб «Ровесники» на улице Бакунина из-за долгов прекратилась подача тепла. Отключили телефон, подходил черед и электричеству.

Организация некоммерческая, денег на коммунальные платежи взять банально неоткуда. Речь зашла о закрытии клуба.

«200 человек выброшены за борт. Нам отключили кислород, мы не можем работать», - жаловалась женщина.

Людей старшего поколения в беде не оставили, к решению проблемы подключились спонсоры. Благодаря их финансовой помощи удалось погасить долги, и тепло вернулось в старые помещения на улице Бакунина. Тогда же клуб получил поддержку одного из российских благотворительных фондов.

«Купили микрофоны, один - для того, чтобы автономно работать, чтобы без подключения к усилителю я могла проводить собрания или какие-то мероприятия, так как у нас народ, в общем-то, пожилой. Мы смогли купить три хороших удлинителя, радиомикрофоны - певцы у нас просили. Мы смогли купить новые игрушки на новогоднюю елку. Понимаете, это смешно, но это такая радость!» - восторженно отметила Наталья Борисова.

«Есть которые по 90 лет, они приходят и находят здесь общение свое, а дома сидеть одним очень плохо. Мы здесь и радости, и горести - все делим поровну», - добавила руководитель ансамбля «Милая роща» Раиса Муратова.

Теперь у всех участников клуба появился приятный повод собраться: ансамбль русской песни «Играй, гармонь» отметил свой девятый день рождения, есть юбиляры и в самом коллективе.

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