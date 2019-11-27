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Общество | «Термодом» завершил строительные работы в ЖК «Райки»

27.11.2019|13:05
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Окончание стройки - это всегда повод для радости и гордости. В понедельник, 25 ноября, такой повод собрал дольщиков, строителей и представителей власти во дворе дома № 99 на улице Ключевой в Пензе. Холдинг «Термодом» официально завершил работы по возведению первой очереди ЖК «Райки».

На мероприятие были приглашены все дольщики. Пришедшие послушали небольшой концерт солистки Марты Серебряковой и попробовали вкусный торт с изображением своего дома.

«У нашего дома непростая судьба. Его начинала строить одна компания, заканчивала другая. Мы благодарны губернатору за верно принятые решения и благодарны «Термодому» за то, что под честное слово главы региона строители взялись за дело и довели его до конца. Скоро новоселье!» - поделилась впечатлениями семья Вольниковых.

Губернатор Иван Белозерцев, посетивший мероприятие, отметил, что это первый в регионе дом из перечня проблемных, который сдается в текущем году.

«Сегодня настоящее событие для тех граждан, которые приобрели квартиры в этом доме. Мы сдаем первую очередь ЖК «Райки». Обещали до конца года достроить, и дом достроен. Жилищно-строительный кооператив создан, его руководитель осуществляет контроль по устранению недостатков», - отметил Иван Белозерцев.

Символический ключ жителям передал генеральный директор «Термодома» Рафик Ибрагимов.

«У нас огромный опыт в строительстве жилья. Поэтому мы не могли оставаться в стороне от проблем людей этого дома. Когда губернатор попросил выйти на его достройку, мы вышли не колеблясь», - подчеркнул глава холдинга.

«Термодом» достроил первую очередь ЖК «Райки» за год, вложив в этот процесс почти полторы сотни миллионов рублей. В ближайшие дни дом будет введен в эксплуатацию.

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