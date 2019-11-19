19.11.2019 | 13:26

В Пензе гибелью двух мужчин, случившейся утром во вторник, 19 ноября, занялись сотрудники областного следственного управления.

Возле одного из магазинов на улице Аустрина произошел обвал грунта и асфальтового покрытия. В образовавшуюся яму, заполненную горячей водой, провалился припаркованный автомобиль «Лада-Ларгус». Двое мужчин, находившихся в машине, погибли на месте происшествия. Один из них - житель Пензы 1966 года рождения, второй - житель Пензенского района 1970 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую входят руководитель Следственного управления СК России по Пензенской области Дмитрий Матушкин, его первый заместитель Владимир Архангельский, следователи и криминалисты.

«Проводится осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления Татьяна Махницкая.