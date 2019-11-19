Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|19 ноя 2019|14:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
  72.00  |  $  63.83

Происшествия | Следователи устанавливают причину гибели двух мужчин на ул. Аустрина

19.11.2019|13:26
Печать

В Пензе гибелью двух мужчин, случившейся утром во вторник, 19 ноября, занялись сотрудники областного следственного управления.

Возле одного из магазинов на улице Аустрина произошел обвал грунта и асфальтового покрытия. В образовавшуюся яму, заполненную горячей водой, провалился припаркованный автомобиль «Лада-Ларгус». Двое мужчин, находившихся в машине, погибли на месте происшествия. Один из них - житель Пензы 1966 года рождения, второй - житель Пензенского района 1970 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую входят руководитель Следственного управления СК России по Пензенской области Дмитрий Матушкин, его первый заместитель Владимир Архангельский, следователи и криминалисты.

«Проводится осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость|19.11.2019 13:38|

Несколько статей должно быть. Преступная халатность обслуживающей организации с посадкой первых лиц. Сколько можно убивать простой народ?

Гость|19.11.2019 13:41|

чинуши, по вашей вине погибли люди.

Гость|19.11.2019 13:45|

сегодня в 6ч утра произошёл гидравлический удар в системе отопления.

вот пусть прокуратура выясняет что у них там творится!!!

Гость|19.11.2019 13:47|

Нарушение правил парковки, какая еще может быть причина...

Гость|19.11.2019 13:48|

у ТЦ Олимп недавно то же самое было. И прямо на дороге. И вот опять

Гость|19.11.2019 13:52|

Денежные средства на ремонт теплосетей выделяются каждый год.При этом софинансирование оказывает и федеральный бюджет.Получается значит на бумаге ремонт делают ,а на деле деньги закатывают в землю и разворовывают.Ищите крайнего господа чиновники.

Гость|19.11.2019 13:53|

А стоил бы бензин дороже (раза в чытере), то меньше бы вы на антомобилях разъезжали и меньше бы скрозь землю проваливались.

Гость|19.11.2019 13:55|

Гость писал(a):

А стоил бы бензин дороже (раза в чытере), то меньше бы вы на антомобилях разъезжали и меньше бы скрозь землю проваливались.
стоил бы он в 4 раза дороже, то в 4 раза больше яхт и заграничных вилл было бы у олигархов и чинуш.

Гость|19.11.2019 13:55|

Причина - жульничество, воровство, разгильдяйство.

Гость|19.11.2019 14:03|

Сейчас может оказаться, что гнилые коммуникации = бесхозные, а горячая вода идет с неустановленного гейзера на Камчатке.

Гость|19.11.2019 14:03|

Ужас

Гость|19.11.2019 14:03|

Видео выложили... они фактически сами в яму заехали...((

Гость|19.11.2019 14:04|

Отвечать не кому, один в Правительство ушел, другой в гор. водоканал....

Гость|19.11.2019 14:04|

когда следсвиный комитет передаст в суд на ванисение приговора стрючкова.в.в. вся страна ждет приговор стрючкову.в.в.

Гость|19.11.2019 14:06|

Гость писал(a):

стоил бы он в 4 раза дороже, то в 4 раза больше яхт и заграничных вилл было бы у олигархов и чинуш.
И что в этом плохого? Достойные люди должны достойно жить!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!