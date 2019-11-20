20.11.2019 | 08:12

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела, возбужденного в Пензе по факту ЧП на улице Аустрина.

Ранее сообщалось, что в 9:35 19 ноября автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте. Провал грунта произошел из-за прорыва трубы горячего водоснабжения.

При этом представители ресурсоснабжающей организации заявили, что на данном участке теплотрассы не проводилось никаких ремонтных работ. В 8:30 там побывали с ежедневной плановой проверкой специалисты и не нашли никаких отклонений от нормы.

«Александр Бастрыкин поручил дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности», - сообщается на сайте СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). После трагедии на место выезжал руководитель регионального СУ СКР Дмитрий Матушкин.