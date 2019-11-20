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Происшествия | Глава СКР поручил привлечь к ответственности виновников ЧП в Пензе

20.11.2019|08:12
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела, возбужденного в Пензе по факту ЧП на улице Аустрина.

Ранее сообщалось, что в 9:35 19 ноября автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте. Провал грунта произошел из-за прорыва трубы горячего водоснабжения.

При этом представители ресурсоснабжающей организации заявили, что на данном участке теплотрассы не проводилось никаких ремонтных работ. В 8:30 там побывали с ежедневной плановой проверкой специалисты и не нашли никаких отклонений от нормы.

«Александр Бастрыкин поручил дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности», - сообщается на сайте СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). После трагедии на место выезжал руководитель регионального СУ СКР Дмитрий Матушкин.

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Гость|20.11.2019 08:17|

Бастрыкин вам бы приехать в наш бы городишко да с народом пообщаться вы бы не только это на контроль поставили.

Гость|20.11.2019 08:19|

penzainform.ru писал(a):

После трагедии на место выезжал руководитель регионального СУ СКР Дмитрий Матушкин.
здесь писали про какого то главного следователя и прокурор района был с работником прокуратуры я так понял с тетей Любой уборщицей.

Гость|20.11.2019 08:20|

penzainform.ru писал(a):

«Александр Бастрыкин поручил дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности», - сообщается на сайте СКР.
То есть без этого поручения не устанавливали бы и не привлекали? Хотя результат будет такой, виновниками окажутся сами потерпевшие, не справившиеся с управлением ТС и допустившие наезд на яму...

Гость|20.11.2019 08:24|

Привлекут какого-нибудь слесаря обходчика, кто бабло стрижет и в карман складывает только улыбаться будут.

Гость|20.11.2019 08:24|

Вчера на Первом Клейменов неплохо полютовал.

Гость|20.11.2019 08:32|

Убийцы!

Гость|20.11.2019 08:37|

они своих не сдают, сольют какого нибудь мастера участка который агитировал за них голосовать только

Гость|20.11.2019 08:50|

Гость писал(a):

Бастрыкин вам бы приехать в наш бы городишко да с народом пообщаться вы бы не только это на контроль поставили.
Вы думаете он святой?

Гость|20.11.2019 08:50|

Ужасная смерть.... мои Искренние соболезнования...КТО понесет Наказание и Реальное наказание, а не отмазку?!

Гость|20.11.2019 08:52|

Сварили заживо?

это безопасные дороги?

Гость|20.11.2019 08:54|

Гость писал(a):

Гость|20.11.2019 08:24|

Вчера на Первом Клейменов неплохо полютовал.

Кирилл Клейменов

Средь бела дня легковая машина с водителем и пассажиром на парковке упала в яму с кипятком — там как раз труба с горячей водой внизу проходила. Оба мужчины погибли. Сварились заживо. Коммунальные дорожные службы тут же заявили, что буквально за час до этого они обследовали и обнаружили участок. Ну, в идеальном состоянии. Вот так. Дорогие друзья. Мы тут ракеты на Марс собираемся запускать. А в Пензе — вполне себе областном центре, приличного размера городе — два человека проваливаются под землю и свариваются заживо.

У меня, конечно, не много мыслей по этому поводу, но одна точно есть. Я ее хотел бы донести до коммунальных служб города Пензы, мэра, губернатора области. Но главное — до сотрудников правоохранительных органов. Давайте кто-нибудь ответит все-таки за гибель людей. Состояние теплотрассы, понятное дело, было отличное. Службы работали как часы. Скоро, глядишь, выяснится — люди сами виноваты. На летней резине поди ехали. А кто просил?

И еще сейчас выскажу одну мысль непопулярную. Но все ж скажу. Наши органы отлично умеют работать в таких случаях. Когда люди погибают из-за чьей-то тупой жадности, воровства, но при одном условии: когда жертв — много.

А давайте просто для опыта попробуем сработать так же, когда жертв — две. Это ведь тоже очень много. Двое погибших. Ни за что ни про что. Средь бела дня и на ровном месте. Кто-то же их убил. Вот и надо знать — кто именно. И что с ними будет теперь?

Гость|20.11.2019 08:55|

думаю крайним будет тот кто якобы в 8:30 там был и ничего не обнаружил.

Гость|20.11.2019 09:03|

Заодно бы и каменских следователей проверить, которые гражданских убивают, выводя их ночью на дорогу под камазы

Гость|20.11.2019 09:10|

Гость писал(a):

Гость|20.11.2019 09:03|

Заодно бы и каменских следователей проверить, которые гражданских убивают, выводя их ночью на дорогу под камазы

Это те которые в больницу попали и их еще профессионалами обозвали там пару граждан погибли.

Гость|20.11.2019 09:14|

Да, там молодец водитель фуры, не сдаётся, борется за справедливость. Видео наезда появилось. Может получится привлечь дачников. Отмазывать сначала начали по всем фронтам, но не прокатит. И тут всех выведут на чистую воду.

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Имя: Гость
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