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Общество | В Пензе детдомовцы-выпускники начнут получать по 71 630 рублей

19.11.2019|16:54
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Размер материальной помощи сиротам и приемным семьям, в которых воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, увеличится с 1 февраля 2020-го. С такой инициативой выступили специалисты регионального министерства образования.

«Сумма, которую мы предлагаем к увеличению, от 330 рублей - это детям до трех лет. Чем старше, тем больше сумма компенсируется для выплат семьям. Это связано с тем, что мы стараемся ежегодно (два раза в год) компенсировать эти выплаты в связи с инфляцией», - сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

В настоящее время на территории региона около четырех тысяч несовершеннолетних, которым государство оказывает помощь.

«Также предлагается увеличить размер денежной компенсации на каждого выпускника организации для детей-сирот или организации, осуществляющей образовательную деятельность. Данную выплату предлагается увеличить на 430 рублей, и она должна составить 71 630 рублей», - пояснил Александр Воронков.

Проект депутаты Законодательного собрания поддержали единогласно.

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Гость|19.11.2019 18:33|

На наркотики хватит

Гость|19.11.2019 18:38|

Всё пробухают!

Имя: Гость
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