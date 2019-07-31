31.07.2019 | 15:22

Магия театра пленила даже рассудительных и хладнокровных банковских сотрудников. В 2019-м они присоединились к череде торжеств, посвященных этому виду искусства. В областной библиотеке открылась выставка изображений лучших монет из драгоценных металлов, выпущенных начиная с 1991 года. На реверсе портреты писателей и актеров, сюжеты литературных произведений и сцены знаменитых постановок.

«Коллекционеры из-за границы просили выпускать данные монеты. И сначала Банк России думал о том, какая вообще тема будет интересна за рубежом, чтобы представить Россию. Наш достаточно высокий уровень, непередаваемый - это балет, это первая тема, которая была», - рассказала экономист отделения Пенза Волго-Вятского ГУ Центробанка Ольга Ситникова.

К настоящему времени только в этой серии выпущено 87 монет. Одна из самых ярких - серебряная, 2011 года. Посвящена она году Испании в России. Объединяет народы «Дон Кихот» - роман Сервантеса, главная книга национальной испанской литературы, и одноименный балет на музыку Минкуса - одно из известнейших творений русского классического балетного театра. Так что монета стала плодом международного сотрудничества.

«Образ Дон Кихота на монете выполнен испанским художником, а вот образ танцовщицы - русским художником. Что интересно, у нас эта монета вышла номиналом 3 рубля, а в Испании - 10 евро», - добавила Ольга Ситникова.

После выхода монеты среди работников банка даже появилась шутка: мол, неплохо бы этот курс отразился на реальном.