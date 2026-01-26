26 января - Международный день таможенника

Сегодня, 26 января, лучшим вариантом досуга станет просмотр кинохита всех времен и народов «Белое солнце пустыни», где колоритный Павел Верещагин говорит: «Я мзду не беру - мне за державу обидно!» Потому что дата отмечена в календаре как Международный день таможенника.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч человек - такова общая численность тех, кто трудится в таможнях во всем мире. Российская таможенная служба, где почти 70 тысяч человек, считается одной из крупнейших.

А еще сегодня как никогда важно не забыть выразить признательность своей второй половинке: наступил День супругов. По некоторым предположениям, он появился в противовес Дню святого Валентина: чувства со временем сглаживаются, но семейные ценности - верность, взаимная опора и т. д. - остаются незыблемыми. Официального статуса у праздника пока нет.

26 января в истории отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1500 году в этот день европейцы впервые шагнули на землю Бразилии, в 1525-м появился первый печатный вариант карты Руси, в 1905-м в Южной Африке добыли самый крупный в мире алмаз, а в 1924-м Петроград переименовали в Ленинград.

26 января родились фаворитка Петра I Анна Монс, первый президент Румынии Николае Чаушеску, американский актер, режиссер, продюсер Пол Ньюман, американская правозащитница Анджела Дэвис, канадский хоккеист Уэйн Гретцки.

26 января в народном календаре - Ермилов день. В старину было принято коротать холода, не выходя из дому, и следить за поведением кошки: катается по половицам - жди тепла, принялась драть стену - грядет ненастье. Кроме того, при всякой непонятной хвори считалось полезным подольше постоять там, куда любимица ложится чаще всего.

Именины сегодня отмечают Афанасий, Максим, Марфа, Петр, Яков.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, пришло время перемен. Сегодня напомнят о себе задачи, о которых уже успели забыть, так что потребуется включить ответственность на максимум. Не будет лишней и готовность к неожиданностям.